Mercato OM : discussions à venir avec Nadir !

Longtemps resté dans l’ombre durant la préparation estivale, Bilal Nadir n’avait pas été convoqué lors du déplacement inaugural de l’OM en Bretagne. Mais le jeune milieu marseillais a profité des absences de plusieurs cadres (Rabiot, Rowe, Paixao, Harit, Kondogbia) pour obtenir du temps de jeu lors du dernier match. Une opportunité qu’il a su saisir avec brio.

Entré en seconde période face au Paris FC samedi, Nadir a livré une prestation courte mais marquante, illustrée par des statistiques parfaites : 100 % de duels remportés, 100 % de dribbles réussis, 100 % de tacles gagnés. Une copie sans faute qui a confirmé son envie de s’imposer. Plus encore, le milieu formé à l’OM a su peser offensivement. Il a d’abord délivré une passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang, avant de participer, par une talonnade inspirée, à l’action conclue par la frappe lointaine de Pierre-Emile Højbjerg.

Reste désormais à savoir si ce coup d’éclat sera considéré comme un simple épisode ou un véritable tournant dans la réflexion de Roberto De Zerbi. Le secteur du milieu de terrain demeure en chantier, avec plusieurs ajustements attendus d’ici la fin du mercato. Le nom d’Ismaël Bennacer revient régulièrement, tandis qu’Angel Gomes s’installe dans un rôle de titulaire. Højbjerg cherche encore sa meilleure forme, Geoffrey Kondogbia peine à convaincre et s’en encore blessé, Amine Harit reste inconstant. Même Adrien Rabiot, un temps annoncé sur le départ, pourrait retrouver une place dans l’effectif.

Contrat jusqu’en 2026, prolongation à venir ?

Dans ce contexte de forte concurrence, Nadir devra capitaliser sur cette entrée réussie pour s’affirmer. Sa situation contractuelle reste un paramètre important : prolongé jusqu’en 2026 après une grave blessure au genou, il n’est pas encore au cœur des priorités de la direction marseillaise, souvent ferme avec les joueurs approchant de leur dernière année de contrat.

Selon La Provence, une prolongation supplémentaire pourrait même être envisagée après la clôture du marché des transferts. En zone mixte, le joueur s’est voulu clair sur son avenir : « Je veux poursuivre la saison avec l’OM. Je me sens parfaitement intégré au groupe et confiant pour l’avenir ».