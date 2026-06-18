OM : Le difficile calcul pour inscrire ses joueurs en Ligue Europa

L’OM a reçu son verdict et pourra disputer la prochaine Ligue Europa. En plus d’une amende de 10 millions d’euros, le club olympien s’est vu sanctionné d’une “restriction de la possibilité d’enregistrer de nouveaux joueurs” pour la prochaine C3. Une équation qui apparaît compliquée pour les dirigeants marseillais.

L’attente avait assez durée. L’UEFA a enfin annoncé son verdict concernant les finances de l’Olympique de Marseille après deux semaines à éplucher les comptes du club olympien. Alors qu’on s’attendait au pire dans le sud de la France, l’instance européenne a décidé de sanctionner l’OM de 10 millions d’euros d’amende pour avoir transgresser les règles comptables de l’UEFA.

L’OM écope d’une amende et d’une restriction d’inscription de joueurs en Ligue Europa

Mais le club marseillais pourra disputer la prochaine C3. Dans son communiqué, l’UEFA indique qu’elle maintient l’OM sous la menace d’une “exclusion de la prochaine compétition” européenne pour laquelle le club “se qualifierait au cours des trois prochaines saisons”, s’il ne revient pas dans les clous budgétaires d’ici un an. Une mesure qui devrait pousser Grégory Lorenzi a définitivement entrer dans la cure d’austérité annoncée par Stéphane Richard.

En plus de cette amende et de ce sursis, l’Olympique de Marseille se voit aussi infliger “une restriction de la capacité d’enregistrer de nouveaux joueurs” pour la prochaine Ligue Europa, soit l’impossibilité de présenter une liste d’une valeur comptable supérieure à celle alignée la saison dernière en Ligue des champions.

Une mesure difficile à comprendre mais primordiale

Une mesure difficile à comprendre et qui devrait être un défi pour la direction marseillaise. Concrètement, ce point ne signifie pas que l’OM ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs mais que le coût de ces nouveaux joueurs (surtout en termes de masse salariale) ne devra pas être supérieur au coût des joueurs qui partent et étaient initialement inscrits.

Un point technique et compliqué sur le papier mais qui peut rassurer les suiveurs marseillais qui pourront bien enregistrer des recrues pour la prochaine Ligue Europa.

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Avec ce premier verdict, l’Olympique de Marseille peut commencer à travailler sur l’avancée de plusieurs dossiers notamment liés au mercato alors que le club doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros. L’OM a encore un peu de temps car la DNCG a, de nouveau, accepté de repousser son audience au 23 juin pour laisser le temps aux dirigeants marseillais de préparer leur dossier avec les sanctions données par l’UEFA.

Clarence Maillefaud