Mercato OM : La confidence de Dimitri Payet, cette légende de l’équipe de France “aurait rêvé d’être Marseillais”

Après avoir passé l’intégralité de sa carrière en Espagne sous les maillots de la Real Sociedad, du FC Barcelone et de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann s’envolera vers les USA et Orlando City en MLS cet été. Le champion du monde n’aura jamais joué en France, un regret selon les dires de Dimitri Payet qui affirme que Griezmann aurait rêvé d’évoluer à l’OM.

Après dix saisons sous les couleurs de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann a tiré sa révérence sous le maillot colchonero. La belle histoire qui lie le club au joueur français prend fin cet été. Le champion du monde 2018 s’est engagé avec le club de MLS d’Orlando, un championnat et un pays qui ont toujours fait rêver l’attaquant fan de sports US. Toutefois, Griezmann aurait également rêvé de jouer un joueur pour l’OM.

Un match au Vélodrome en forme de déclic ?

Dans un entretien accordé à l’émission Ils Font Marseille, Dimitri Payet est revenu sur son long passage à Marseille mais aussi sur l’Euro 2016 et l’ambiance folle au Vélodrome lors de la victoire face à l’Albanie en phase de poules. Lors de cette rencontre, un homme avait séduit tout un stade avant même de séduire tout un pays par sa longévité et son attachement pour l’équipe de France : Antoine Griezmann.

Le public marseillais s’était même épris du rêve de le voir évoluer sous le maillot du club marseillais comme l’explique l’ancien capitaine de l’OM : “Dans l’avion du retour, ça ne parlait que du Vélodrome. Griezmann secrètement, il aurait rêvé d’être Marseillais, c’est sûr. Pourtant tu te dis que c’est des mecs qui jouent au Barça, à Madrid… mais ils ont vraiment vécu une émotion forte. Ce stade est différent.”

Une carrière espagnole légendaire malgré un manque de trophées

Un stade et une ferveur qui ont fait vivre l’enfer à plus d’une équipe et séduit plus d’un joueur. Pourtant, Antoine Griezmann, champion du monde 2018, n’a jamais rejoint l’OM au plus grand dam des suiveurs olympiens. Avant de s’envoler pour la MLS, le Français a laissé une énorme empreinte en Espagne.

Passé par la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid par deux et le FC Barcelone, Griezmann est devenu une légende de l’autre club de Madrid. Avec 501 matchs disputés sous le maillot blanc et rouge, il est le quatrième joueur au nombre de rencontres jouées avec l’Atlético. Cette saison, il a parachevé son œuvre en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club espagnol avec 212 buts, dépassant le légendaire Luis Aragonés.

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Son seul regret sera peut-être le fait de n’avoir jamais remporté la Liga, ni de trophées avec l’Atletico, se contentant d’une Coupe d’Espagne avec le Barça, d’une Supercoupe d’Europe, d’une Supercoupe d’Espagne et d’une Ligue Europa avec l’Atletico. A moins que son plus grand regret ait été de ne jamais porter les couleurs de l’OM. Seul lui le sait.

Clarence Maillefaud