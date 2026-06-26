Mercato OM : La Roma sereine à l’idée de faire plier Marseille pour Greenwood…

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La Roma souhaite faire venir Mason Greenwood cet été. L’attaquant anglais souhaite venir. Pourtant le joueur est toujours à Marseille. Selon un média italien, la Louve se voudrait confiante à l’idée de boucler le transfert. Malgré l’intérêt prononcé du Fenerbahçe.

Mason Greenwood est toujours là. Annoncé du côté de la Roma depuis de nombreuses semaines, son transfert en Italie semble stagner. Pourtant, l’OM ne dit pas nom à une première vente surtout si elle rapporte une belle somme.

Greenwood toujours la priorité de la Roma

Après une première audition devant la DNCG mardi dernier, l’OM doit se présenter de nouveau devant l’instance le 29 juin. Le gendarme financier du football français attendait déjà cinquante à soixante millions d’euros de vente avant la première audience mais le club phocéen n’a toujours pas vendu le moindre joueur.

Le club marseillais compte beaucoup sur la vente de Mason Greenwood qui pourrait rapporter gros voire la plus grosse somme possible dans l’effectif actuel de l’OM. Déjà d’accord avec la Roma selon Foot Mercato autour d’un contrat jusqu’en 2031 et un contrat multiplié par deux, l’attaquant anglais ferait de Rome sa priorité.

La perspective de disputer la Ligue des Champions plairait au joueur comme à son entourage. En Italie, le club romain et son entraîneur, Gian Piero Gasperini, en ont fait leur priorité du mercato estival.

La Roma compte boucler le transfert pour 40 millions d’euros

Le feeling serait bon entre les deux partis. Reste maintenant à trouver un accord avec l’OM qui attend une proposition autour de 55 millions d’euros et qui patiente depuis plusieurs semaines. La faute à la tardive nomination du nouveau directeur sportif de la Roma et son besoin de vendre pour 50 millions d’euros pour rester dans les clous du fair-play financier de l’UEFA.

Selon les dernières informations du Corriere della Sera, la Roma serait persuadée de pouvoir boucler l’arrivée de Mason Greenwood à un prix inférieur à celui demandé par l’OM. Selon le média italien, la Louve compte conclure le transfert pour 40 millions d’euros et des bonus. La faute notamment à la situation financière olympienne.

Fenerbahçe en concurrent mais avec du retard

Autre concurrent sur le dossier, le Fenerbahçe serait encore en retard selon le Corriere della Sera. L’OM ayant d’ailleurs exigé une garantie bancaire de 70% du montant du transfert pour éviter les impayés de la part du club turc.

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Même si la Roma dispose donc d’un avantage sur le dossier, il ne faudra pas non plus trop traîner au risque de voir la clause de Greenwood passer à 60 millions d’euros au 1er juillet. L’OM n’attend que ça.

Clarence Maillefaud