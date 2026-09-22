Mercato OM : les drôles de déclarations autour de Belloumi !

Le nom de Bachir Belloumi a été associé à l’OM après des propos attribués à son père, Lakhdar Belloumi, par le média WinWin. L’ancienne légende algérienne aurait cité Marseille parmi les clubs capables d’accueillir son fils à l’avenir. Mais quelques heures plus tard, l’agent du joueur a publiquement démenti ces déclarations, appelant à la prudence.

L’OM cité aux côtés du Barça, du Real et de Manchester City

Selon des propos rapportés par WinWin, Lakhdar Belloumi aurait estimé que son fils était désormais capable de viser beaucoup plus haut.

« Avec le niveau qu’il affiche actuellement, il mérite de jouer dans une équipe plus importante, qui se bat pour les titres nationaux et continentaux, comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou Manchester City. »

L’OM se retrouve donc cité au milieu de plusieurs géants européens ce qui n’est clairement pas le cas vu l’état du club cette saison. Bachir Belloumi réalise un début de saison remarqué avec Hull City, son avait déjà été évoqué quand il évolué à Farense…

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Mais l’agent du joueur dément

Le dossier doit toutefois être manié avec précaution. L’agent de Bachir Belloumi a ensuite contesté les propos attribués à Lakhdar Belloumi, affirmant qu’ils étaient infondés et que le père du joueur n’avait pas tenu ces déclarations sous cette forme.

Le représentant de l’international algérien a également insisté sur le fait que Belloumi reste pleinement concentré sur Hull City.

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Un profil à surveiller malgré tout

À 24 ans, Belloumi continue de progresser en Angleterre et vient également de retrouver la sélection algérienne. Son profil offensif et sa dynamique actuelle pourraient naturellement attirer l’attention de clubs plus huppés dans les prochains mois.

L’OM ne travaille sur ce dossier et n’a pas les moyens de se positionner !

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