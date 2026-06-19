Mercato OM : L’OM lorgne une pépite ukrainienne

L’Olympique de Marseille a pour l’instant recruté des joueurs à destination de la réserve mais selon plusieurs médias portugais et ukrainiens indiquent que l’OM suivrait attentivement un joueur ukrainien très prometteur.

Le mercato a ouvert ses portes mais l’OM n’a toujours pas bougé. Aucune vente ni aucune arrivée ne sont à signaler du côté de la Commanderie. Pourtant les rumeurs ne mentent pas.

L’OM à l’épreuve du mercato

L’OM espère d’abord vendre pour répondre aux exigences de la DNCG qu’elle rencontrera la semaine prochaine (le 23 juin). Greenwood est annoncé en direction de la Roma depuis quelques semaines et cela pourrait aussi s’accélérer autour de Pierre-Emile Hojbjerg qui aurait des contacts avec l’Atalanta Bergame. D’autres sont amenés à quitter le navire mais Grégory Lorenzi doit aussi travailler sur l’effectif de la saison prochaine.

Les rumeurs se multiplient sans pour autant se concrétiser ces derniers autour des potentielles cibles de l’Olympique de Marseille. Le club olympien va devoir recruter et plusieurs pistes offensives sont citées.

Un défenseur ukrainien surveillé de près

Selon le média turc Kuzeyekspres, l’OM surveille de près le défenseur du Dynamo Kiev Taras Mykhavko. Annoncé comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Ukraine, le défenseur central de 21 ans plairait au club olympien.

Titulaire indiscutable dans la défense du Dynamo Kiev, Mykhavko a réalisé une saison pleine avec 36 matchs toutes compétitions confondues et 6 buts. Il a également goûté aux compétitions européennes en disputant la Conférence Ligue. L’Ukrainien s’est fait remarquer cette saison en décrochant sa première sélection avec l’Ukraine.

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La voie se libère après le retrait de Benfica

Selon certains médias ukrainiens, Marseille ne serait pas le seul club à surveiller la jeune pépite. Benfica préparerait une offre aux alentours de 10 millions d’euros selon les informations relayées par Kuzeyekspres. L’Olympique de Marseille serait donc aussi sur les rangs ainsi que Trabzonspor.

Annoncé pendant un temps à Benfica, le club portugais n’en ferait plus sa priorité, bien qu’il le garderait dans un coin de sa tête. Un grand prétendant en moins pour l’OM. Sachant que d’après le journaliste ukrainien Viktor Vatsko, le club marseillais s’est déjà renseigné l’hiver dernier concernant le jeune défenseur.

Selon le même journaliste, l’OM aurait même proposé, lors du dernier mercato hivernal, une offre de 15 millions d’euros pour recruter Taras Mykhavko. Avec Benfica qui semble s’être détourné de la piste, l’Olympique de Marseille pourrait avoir la voie bien dégagée dans la course au joueur de 21 ans.

Reste à voir si l’OM parvient d’abord à dégraisser son effectif et faire de la place notamment en défense centrale.

Clarence Maillefaud