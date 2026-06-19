Mercato OM : L’OM officialise l’arrivée d’un attaaquant en post-formation

Le flou entoure l’effectif professionnel marseillais et aucune vente ni arrivée n’est à signaler. Mais l’OM s’active sur le marché des jeunes joueurs. L’Olympique de Marseille vient d’officialiser l’arrivée du jeune Jephte Malanda.

Alors que Grégory Lorenzi ne sait plus où donner de la tête avec le groupe professionnel entre les auditions devant les instances et les problématiques liées au mercato, la vision est bien plus limpide concernant la réserve.

Malanda, un renfort de plus pour la Pro 2

Après l’arrivée il y a quelques semaines du jeune défenseur central prometteur Sacha Lung en provenance de Strasbourg, l’Olympique de Marseille continue son recrutement autour de la post-formation.

Annoncé il y a quelques jours, l’OM vient d’officialiser la signature du premier contrat pro du jeune milieu offensif Jephte Malanda. Ce jeune français de 18 ans arrive en provenance du LOSC.

Selon Foot Mercato, Malanda a paraphé un contrat de trois ans. Comme Sacha Lung, ce jeune milieu offensif vient dans un premier temps renforcer la Pro 2 avant de se faire une place dans les prochains mois au sein du groupe professionnel.

Une nouvelle stratégie axée sur la post-formation

«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de l’attaquant, Jephthe Malanda. Notre équipe Pro 2 enregistre l’arrivée d’un renfort pour le secteur offensif. En effet, l’attaquant Jephthe Malanda a signé un contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Âgé de 18 ans, cet attaquant est né à Évry-Courcouronnes le 8 mai 2008. Il a intégré le centre de formation du LOSC où il a évolué en U17, U19 et National 3», indique le club phocéen.

𝗝𝗲𝗽𝗵𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 rejoint l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/6hkSzRWHBF pic.twitter.com/Kf5OKm2y4Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 19, 2026

L’OM s’active donc sur les jeunes et serait aussi en passe de signer le jeune Adam El Boughlamy en provenance de Montpellier. Une nouvelle stratégie axée autour des jeunes et de la post-formation qui semble être apprivoisée par la nouvelle direction et Grégory Lorenzi. Un directeur sportif qui sait réaliser des bons coups et des plus-values.

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Ces recrutements pourraient en être les premiers exemples.

Clarence Maillefaud