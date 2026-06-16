Mercato OM : Une nouvelle pépite débarque en post-formation à l’OM

L’Olympique de Marseille s’active dans le domaine des arrivées et notamment sur les jeunes joueurs. Quelques jours après la signature du jeune défenseur Sacha Lung, l’OM vient de signer le jeune lillois Jephte Malanda.

L’OM peut difficilement acheter pour renforcer l’effectif professionnel au vu de ses finances alors il s’attelle à renforcer la jeunesse olympienne. En effet, l’Olympique de Marseille reste sous la menace d’un encadrement de sa masse salariale par la DNCG en cas de non-respect des exigences de l’instance.

L’OM mise sur la post-formation

Pour cela, le club marseillais doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son audition à la fin du mois. La vente attendue de Mason Greenwood devrait permettre de compléter une partie des exigences tandis que plusieurs cadres sont aussi sur le départ comme Hojbjerg ou Balerdi.

Mais les ventes ne sont pas le seul chantier dans lequel le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi s’est engagé. L’ancien DS du Stade Brestois est déjà passé à l’action il y a quelques jours en recrutant le jeune défenseur central de Strasbourg Sacha Lung (18 ans).

Le Français est annoncé comme un des meilleurs de sa génération et de nombreux clubs en faisaient leur priorité. L’Olympique de Marseille a réussi à le convaincre même s’il n’intégrera pas tout de suite le groupe professionnel. Et cette stratégie ne fait que débuter.

Une nouvelle logique de post-formation avec des plus-values à la clé

Lorenzi s’est de nouveau activé pour convaincre une nouvelle pépite. Cette fois-ci, elle vient du Nord et du LOSC. Comme relayé par Loïc Tanzi sur X, l’OM va bientôt enregistrer une nouvelle jeune recrue. Il s’agit de Jephte Malanda, un milieu offensif de 18 ans.

Malanda va quitter les équipes de jeunes du LOSC pour parapher son premier contrat professionnel avec l’OM. Un nouveau joli coup de la direction qui semble s’inscrire dans une nouvelle logique au sein du club marseillais.

Loïc Tanzi indique que l’arrivée de Malanda, qui suit la récente signature de Sacha Lung, s’inscrit dans une nouvelle logique de post-formation pensée par la direction du club, à l’image de ce qui a pu être fait avec Robinio Vaz.

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Une nouvelle recrue qui ne devrait pas être la dernière

L’attaquant de 19 ans est arrivé en 2024 en provenance de Sochaux et à rejoint la Roma l’hiver dernier pour 22 millions d’euros. Une trajectoire et une vision que l’OM souhaite reproduire avec ces recrutements et l’arrivée de Grégory Lorenzi, grand adepte des plus-values.

Malanda vient s’ajouter au récent recrutement de Lung et ce ne devrait pas être le dernier. Le journaliste Loïc Tanzi indique que “d’autres recrues vont arriver” en post-formation. Une nouvelle vision qui correspond à la cure d’austérité évoquée par Stéphane Richard et la nouvelle direction.

Clarence Maillefaud