Mercato OM : Marseille contacté pour ce titulaire marseillais !

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Actuellement à la Coupe du Monde avec l’Argentine, Geronimo Rulli officie en tant que gardien remplaçant. A un an de la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, Rulli pourrait quitter le club. Plusieurs clubs auraient sondé ses représentants.

L’OM doit vendre et plusieurs médias insistent : le club marseillais ouvre la porte à tout le monde en cas de bonne offre. Alors que l’Olympique de Marseille n’a toujours pas vendu le moindre joueur, le club phocéen est passé hier devant la DNCG.

L’OM dans l’attente d’un nouveau verdict

Une audition qui ne semble pas aller dans le bon sens. Le gendarme financier du football français n’a pas encore rendu son verdict et donné un temps supplémentaire à la direction olympienne pour fournir de nouveaux éléments et des projections plus cohérentes.

L’Olympique de Marseille s’apprête à entamer une cure d’austérité avec l’arrivée du nouveau président Stéphane Richard. Cela devrait passer par de nombreuses ventes alors que la direction doit déjà trouver cinquante à soixante millions rien que pour répondre aux exigences de la DNCG.

Greenwood en pôle pour quitter l’OM

Mason Greenwood pourrait les aider en ce sens alors que l’attaquant anglais est la priorité de la Roma et de son entraîneur Gian Piero Gasperini. L’OM en attend 50 millions d’euros plus 5 de bonus. Sachant que la clause libératoire de l’attaquant olympien passe à 60 millions d’euros au 1er juillet. Selon plusieurs médias italiens, des contacts auraient déjà été noués et un accord de principe aurait déjà vu le jour entre le joueur et le club italien pour un contrat de cinq ans et un salaire multiplié par deux.

D’autres joueurs pourraient partir comme Angel Gomes (Hull City et Coventry)mais aussi Hamed Junior Traoré (Genoa). Comme l’affirme L’Equipe, tout le monde est à vendre. Même les joueurs arrivés récemment.

Rulli sur le départ ?

Certains cadres pourraient aussi s’en aller. Hojbjerg est annoncé vers l’Atalanta Bergame et Balerdi aurait refusé une première offre de 25 millions d’euros du Bayer Leverkusen au printemps. Un autre taulier pourrait aller voir ailleurs. Selon TyC Sport, Geronimo Rulli serait convoité par Boca Juniors.

Le média argentin indique que le club de Boca aurait contacté les représentants de Rulli pour s’informer de la situation contractuelle du joueur et évaluer l’opportunité d’entamer des négociations autour d’un futur transfert.

Arrivé il y a deux ans à l’OM, le gardien de 34 ans est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le club olympien. Rulli s’est engagé dans un contrat de deux ans, automatiquement prolongé d’une troisième année en raison du nombre de matchs joués. TyC Sport indique que son seul moyen de partir serait qu’un club paye une clause libératoire de 9 millions d’euros.

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Sollicité par Boca Juniors, Rulli aimerait retrouver son club formateur

Le média affirme que Rulli aurait décidé de retourner dans son club formateur d’Estudiantes à l’expiration de son contrat. Au point d’en avoir déjà discuté avec la direction de l’OM. Reste à savoir si Rulli sera conquis à l’idée de rejoindre Boca Juniors où s’il préfère attendre la fin de son contrat avec l’OM pour rejoindre son club formateur qui devrait perdre son gardien Fernando Muslera à la fin de l’année.

La balle semble être dans le camp de Geronimo Rulli. Tandis que l’OM patiente et attend patiemment les offres pour retrouver quelques leviers financiers.

Clarence Maillefaud