Mercato OM : Marseille relance un grosse piste en défense ?

Sous la menace de la DNCG et malgré des comptes dans le rouge, l’Olympique de Marseille reste ambitieux dans son recrutement. La direction olympienne garderait à l’œil la situation d’un défenseur central déjà parmi ses cibles depuis quelques saisons.

La situation de l’Olympique de Marseille est difficile. Après le changement de direction, voilà que l’OM doit vendre rapidement pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin pour répondre aux exigences de la DNCG. Pendant ce temps, le club marseillais attend encore le verdict de l’UEFA concernant ses manquements sous l’ère Longoria avec des pertes bien supérieures à celles attendues.

L’OM surveille Ndicka après l’avoir suivi l’été dernier

Malgré l’urgence pour vendre et notamment Greenwood qui devrait être le premier d’une longue liste, l’OM s’active sur le marché. La vente de l’attaquant anglais permettrait aux finances du club olympien de respirer un peu mieux et pourquoi de débuter le recrutement.

L’Olympique de Marseille aurait déjà quelques pistes. Selon Tutto Mercato Web, le club marseillais surveille le défenseur central ivoirien de la Roma Evan Ndicka. Le média italien affirme que l’avenir du défenseur central de 26 ans est incertain et que son contrat expire en 2028.

Le défenseur de l’AS Roma est une piste que l’OM a déjà étudiée la saison dernière avant de jeter son dévolu sur Nayef Aguerd. Cette saison, un départ de Ndicka pourrait être possible car la Roma doit vendre avant le 30 juin pour se conformer aux exigences de l’UEFA.

Un dossier cher et soumis à une rude concurrence

Le dossier s’annonce tout de même compliqué. De nombreux clubs sont sur les rangs. En plus de l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan et Tottenham lorgnent le défenseur ivoirien. L’Ivoirien possède une belle cote sur le marché et son prix pourrait refroidir les dirigeants marseillais. La Roma en attendrait autour de 35 millions d’euros. un tarif qui pourrait monter à 40 millions d’euros selon le média Siamo La Roma. Un prix que la direction marseillais peut pour l’instant difficilement se permettre de proposer au vu de ses finances.

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Grégory Lorenzi devra sûrement étudier des pistes moins onéreuses et réaliser des coups malins comme il a pu le faire à Brest au vu des comptes dans le rouge de l’OM. Le club marseillais et ses suiveurs attendent beaucoup de son inventivité.

Clarence Maillefaud