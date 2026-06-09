Mercato OM : ce solide défenseur pourrait faire la paire avec Aguerd !

Le mercato s’annonce agité comme souvent à Marseille. Alors que l’attaque risque de perdre son meilleur atout avec Greenwood, les autres lignes de l’effectif pourraient aussi bouger. En défense, l’avenir est tout aussi incertain. Quelques pistes pourraient être explorées comme de Jean-Clair Todibo, soufflée récemment par Benoît Trémoulinas.

Depuis quelques semaines, c’est principalement l’attaque et encore plus Greenwood qui font parler sur le marché des transferts. L’attaquant anglais est annoncé sur le départ. Il devrait rejoindre prochainement la Roma. Une première vente bienvenue à l’heure où l’Olympique de Marseille doit vendre cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin sous peine d’être sanctionné par la DNCG.

L’avenir de la défense marseillaise s’annonce incertain

Mais les chantiers s’annoncent multiples dans l’effectif marseillais. L’attaque devrait être amputé de son meilleur élément mais d’autres joueurs risquent de quitter le club. Plusieurs cadres sont annoncés sur le départ comme Hojbjerg ou encore Balerdi en défense.

Le secteur défensif reste dans le flou car hormis Weah et Medina qui devraient continuer au club la saison prochaine, l’avenir des autres joueurs est encore flou. Selon les informations de La Provence, Balerdi devrait quitter le club après six saisons à l’OM. Le futur est également incertain pour plusieurs éléments importants comme Emerson et Aguerd qui attirent les convoitises. Le latéral Italo-Brésilien intéresserait notamment la Juventus.

Du côté des arrivées, La Provence annonçait que Bamo Meïté, de retour d’un prêt concluant à Lorient, aimerait essayer de gagner une place de titulaire à l’OM. Le club marseillais s’est aussi activé sur le marché des défenseurs en enrôlant le jeune défenseur central Sacha Lung (18 ans) qui devrait être prochainement annoncé.

Todibo, une piste cohérente pour Trémoulinas

Mais avec le départ de Balerdi, la question du joueur qui accompagnera Aguerd reste en suspens. Pour renforcer cette défense centrale, l’ancien international français Benoît Trémoulinas a soufflé sur Winamax, le nom de Jean-Clair Todibo qui vient d’être relégué en Championship avec West Ham.

Passé par Toulouse et Nice, la piste Todibo est, aux yeux de Trémoulinas, un deal qui pourrait être gagnant-gagnant : “Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, cela lui donnerait de la visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent.”

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“Je pense que ça peut être un beau challenge”

Sur le plateau du Winamax Football Club, l’ancien latéral des Girondins de Bordeaux a appuyé son propos : “On peut lui balancer un projet où il sera le taulier dans l’axe central avec Aguerd. Je ne trouve pas ça déconnant pour Todibo. Après, il y a le côté Nice, Marseille… Est-ce qu’il viendra ? Je ne sais pas. Je pense que c’est cohérent avec Aguerd. Todibo est assez jeune, pas mal d’agressivité et puis fort potentiel. Je pense que ça peut être un beau challenge.”

Cette piste pourrait s’avérer coûteuse même si West Ham doit vendre pour beaucoup suite à sa descente en deuxième division. Une situation qui pourrait peut-être profiter à l’OM pour enrôler le défenseur français à un prix moins important. C’est en tout cas une nouvelle piste qui pourrait s’ajouter aux nombreuses déjà explorées par Lorenzi.

Clarence Maillefaud