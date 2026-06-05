Mercato OM : Paixao une alternative en Italie ?

L’AS Roma s’active, comme annoncé depuis ce matin, pour faire venir l’attaquant de l’OM Mason Greenwood. Une première offre aurait été formulée. Mais en cas d’échec, le club italien surveille un autre joueur marseillais.

La Roma et l’OM sont de bons amis depuis quelques semaines et notamment depuis la vente du jeune attaquant Robinio Vaz au club italien l’hiver dernier pour 30 millions d’euros. L’arrivée de Federico Balzaretti a renforcé le lien qui unit les deux clubs et facilite aussi l’avancée du dossier Greenwood. Deux équipes historiques qui se retrouvent autour du potentiel transfert de l’attaquant angmais.

Greenwood, une vente pour renflouer les caisses

Plus grosse valeur marchande du club olympien, l’attaquant anglais serait en partance vers l’Italie et la Roma. Le club romain, dont l’entraîneur adore le profil de Greenwood aurait formulé une première offre de 40 millions d’euros. Une proposition qui ne satisfait pas l’OM qui attend au moins 50 millions d’euros. Le club marseillais espère tirer un maximum de ce transfert alors que les comptes sont dans le rouge et que l’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant le 18 juin.

Connaissant la situation financière du club marseillais, le club romain compte en profiter pour obtenir Mason Greenwood à un prix plus raisonnable. Le joueur, de son côté, est enthousiaste à l’idée de jouer pour la Roma et de disputer une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Mais si les négociations venaient à patiner, la Roma lorgnerait un autre joueur de l’effectif marseillais.

Paixao, une alternative pour la Roma

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club romain surveillerait aussi Paixao. Un joueur que la Roma observe depuis plus de deux ans. Arrivé l’été dernier en provenance du Feyenoord pour un montant record de 35 millions d’euros, l’ailier brésilien a réussi une bonne première saison. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives, le Brésilien se verrait bien continuer la saison prochaine à l’Olympique de Marseille selon La Provence.

Paixao représente une belle valeur marchande lui aussi mais son avenir devrait malgré tout être marseillais. Selon la Gazzetta, l’attaquant brésilien ne constituerait pas une priorité aussi importante que Mason Greenwood aux yeux des décideurs italiens. Mais un transfert du Brésilien offrirait l’avantage de récupérer l’intégralité du montant du transfert au contraire de Greenwood. Pour rappel, 40% du montant du transfert de l’Anglais revient à Manchester United. Un détail que pourrait prendre en compte la direction de l’OM.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Arkadius Milik revient sur sa mauvaise passe récente

A l’heure où l’OM doit vendre au plus vite et pour beaucoup, l’incertitude règne et personne n’est certain de voir son avenir s’écrire à l’Olympique de Marseille. Greenwood devrait être un des premiers à animer le mercato marseillais. Une issue favorable pour voir Paixao rester ? L’avenir reste incertain.

Clarence Maillefaud