Mercato OM : Pour Rothen, ce gros départ est inévitable !

Deux ans après son arrivée à Marseille, Mason Greenwood devrait quitter l’OM après un passage remarqué. L’attaquant devrait s’envoler en direction de l’Italie et de la Roma. Alors que certains souhaitent essayer de le conserver, Jérôme Rothen estime qu’il est désormais impossible de s’opposer à son départ.

L’aventure de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille semble toucher à sa fin. L’attaquant anglais devrait quitter le club marseillais cet été et rejoindre l’AS Roma. Un départ fait mal à de nombreux supporters qui ont été éblouis par ses performances et ses qualités techniques.

La Roma d’accord avec le joueur

Greenwood a marqué de son empreinte ses deux saisons passées sous le maillot phocéen. Avec 48 buts et 17 passes décisives, l’Anglais a été l’élément clé de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Mais les finances du club olympien poussent la direction vendre et notamment en s’appuyant sur sa meilleure valeur marchande. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à la fin juin pour répondre aux exigences de la DNCG, l’OM attend déjà un premier verdict de la part de l’UEFA qui pourrait priver le club de Ligue Europa.

Le club marseillais espère vendre Greenwood qui pourrait rapporter gros aux finances de l’OM. L’Olympique de Marseille en attend 50 à 55 millions d’euros. Mason Greenwood, de son côté, se serait déjà entendu avec le club italien de la Roma autour d’un contrat jusqu’en 2031. La Louve a fait de l’attaquant sa priorité sur le marché.Mais le dossier patine car la Roma doit d’abord vendre et sa première offre devrait être inférieure aux exigences marseillaises. Une faible avancée qui pourrait pousser le club à retenir Greenwood à Marseille ?

“C’est difficile de lui faire croire à un projet stable à l’OM”

Jérôme Rothen s’est exprimé sur cette question sur RMC dans son émission Rothen s’Enflamme. Pour lui, il est inconcevable de voir l’attaquant poursuivre à l’OM : “Mason Greenwood, déjà, faut savoir ce qu’il pense personnellement. Tous les signaux qu’il a pu envoyer l’année dernière dans cette inconstance qu’il a pu avoir, ça reste un joueur qui a fait beaucoup de différences. J’étais le premier à le défendre sur certains matchs quand tous les gens s’attardaient sur lui, quand ils disaient qu’il n’existait pas sur les gros matchs… Heureusement qu’il a été là une grande partie des matchs pour qu’au moins la saison de l’OM soit un peu moins ridicule qu’elle ne l’a été.”

Pour Rothen, la nécessité de vendre rapidement devrait empêcher l’OM de le conserver : “Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L’OM est en difficulté financièrement. L’UEFA est à deux doigts de les sanctionner pour l’année prochaine. Ils doivent vendre et aujourd’hui, vu l’intérêt du joueur, c’est difficile de lui faire croire à un projet stable à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, de joueurs, de dirigeants, tout change en fait. Et en plus le mec s’en prend plein la tronche”.

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“S’il s’est mis d’accord avec la Roma, tu ne peux pas lutter”

Un environnement et une situation en interne qui le pousserait à vouloir quitter le club selon Rothen : “Je pense que lui a décidé d’aller voir ailleurs et, si c’est le cas, comment tu vas retenir un joueur de ce tempérament-là qui va être plus un poids qu’autre chose l’année prochaine ? Autant essayer de récupérer un maximum d’argent comme ils le font. Il y a une offre de 40 millions, peut-être que ça va monter un peu. Bien sûr qu’il y a un pourcentage à la revente pour Manchester United, mais ça fera une petite rentrée d’argent intéressante pour l’OM et il faudra reconstruire un nouveau collectif, peut-être bien plus fort qu’il ne l’a été et moins basé sur des individualités. C’est pour ça que tu ne peux pas lutter. S’il s’est mis d’accord avec l’AS Rome ou un autre club, tu ne peux pas lutter. L’OM n’est pas en position de force aujourd’hui pour dire : “Écoute Mason, tu restes à l’OM, t’as un contrat jusqu’en 2029.” C’était l’ancien football, ça ne se passe plus comme ça aujourd’hui.”

Reste à savoir si la Roma arrivera à vendre suffisamment rapidement de son côté pour répondre aux exigences de l’UEFA et boucler au plus vite l’arrivée de Greenwood. Un départ qui attristera le club et mais redonnera des couleurs aux finances.

Clarence Maillefaud