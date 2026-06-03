Mercato OM : Quel avenir pour Nnadi ?

Après avoir connu des débuts difficiles à l’OM, Tochukwu Nnadi a réussi à gratter du temps de jeu lors des dernières journées. Grâce à quelques bonnes prestations, le Nigérian a retrouvé la sélection alors que son avenir olympien pourrait s’écrire en pointillé.

Sa première moitié de saison ne s’est sûrement pas passée comme l’espérait Tochukwu Nnadi. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Nnadi s’attendait à découvrir le haut niveau, progresser et engranger rapidement de l’expérience en jouant des matchs importants dans un environnement difficile. Pourtant, la réalité fut bien différente.

Le jeune international nigérian (3 sélections) a signé à l’OM cet hiver en provenance de Zulte Waregem, auréolé d’une troisième place obtenue à la dernière CAN. Sa parenthèse enchantée au Maroc s’est transformée en déception. A l’Olympique de Marseille, il est devenu une variable d’ajustement sous les ordres de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye.

Une fin de saison qui redonne des couleurs

Cantonné à un rôle de remplaçant, Nnadi a dû attendre la fin de saison catastrophique de l’OM et l’enchaînement de résultats négatifs pour s’illustrer. Après avoir cumulé 34 minutes de jeu entre son premier match disputé le 1er mars face à Lyon (3-2) et la victoire 2-0 face à Metz, le Nigérian a profité de la fin de saison en roue libre de ses coéquipiers. Il a dû attendre le 26 avril et le match nul face à Nice (1-1) pour connaître sa première titularisation. Un match intéressant au cours duquel il s’est offert une prestation aboutie et une passe décisive pour Hojbjerg. Une performance qui va lui permettre d’enchaîner quatre titularisations d’affilée lors des quatre dernières rencontres.

Après avoir pris son mal en patience, le jeune milieu de 22 ans a retrouvé le sourire qui l’habitait à son arrivée à Marseille mais qui lui a aussi rouvert les portes de la sélection du Nigéria. Les Super Eagles ne l’avaient pas retenu lors du dernier rassemblement à cause de son faible temps de jeu à l’OM. Satisfait des prestations de Nnadi, le sélectionneur Eric Chelle, lui a donné une nouvelle chance pour disputer l’United Cup à Londres avec la sélection B. Une compétition où Nnadi a brillé. Vainqueur du tournoi, il a été élu homme du match lors de la finale.

Une place en sélection retrouvée

Un beau tournoi qui lui a permis d’enchaîner avec la sélection A plutôt que de partir en vacances. Avec le Nigéria, Nnadi s’apprête à disputer deux matchs amicaux face à la Pologne et le Portugal. “On sent que les récents évènements ont pesé sur son moral. Il a connu quelques hauts mais surtout des bas, très profonds, dont il nous a souvent parlé pendant le rassemblement. Même s’il a bien fini, il a mal vécu son faible temps de jeu, selon un membre de la sélection nigériane dans les colonnes de La Provence.”

Son avenir marseillais s’annonce d’ailleurs incertain selon le même interlocuteur : “Maintenant, il est dans l’attente de ce qu’il va se passer à l’OM. Il y a beaucoup de zones d’ombres. A son âge, il a la seule volonté de jouer, plus que tout, peu importe.” Sous contrat jusqu’en 2030 avec l’OM, la situation financière du club rend son futur incertain.

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Un avenir qui pourrait s’écrire ailleurs

Obligé de dégraisser rapidement pour répondre aux exigences de la DNCG, l’Olympique de Marseille doit renflouer ses caisses rapidement. Selon La Provence, la situation serait tellement incertaine “que l’OM n’est en mesure de retenir personne.” Malgré son faible temps de jeu sous le maillot olympien, Tochukwu Nnadi conserverait une certaine côte auprès de plusieurs clubs, notamment anglais. Si aucune d’elles n’a pour l’instant passé le cap de la prise d’informations auprès du clan du joueur, tout pourrait s’accélérer à la mi-juin. Tout dépend du projet que lui réserve la nouvelle direction de l’OM.

Le joueur attend un signe du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, pour l’instant concentré sur la difficile tâche du futur entraîneur. Selon La Provence, les mérites de Bruno Genesio auraient déjà été vantés à Nnadi et son entourage. Si le club mise sur lui la saison prochaine et si aucune offre importante ne parvient à Stéphane Richard, son avenir devrait s’écrire à Marseille.

Mais comme pour bon nombre de joueurs de l’effectif marseillais, l’avenir de Nnadi dépend de beaucoup de choses et demeure incertain. Les potentielles mesures prises contre l’OM aideront peut-être à y voir plus clair comme la nomination du futur coach.

Clarence Maillefaud