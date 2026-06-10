Mercato OM : Todibo part au clash avec son club… Marseille pourrait en profiter !

L’Olympique de Marseille planche sur de nombreux chantiers depuis l’arrivée de la nouvelle direction. Les départs et les ventes sont un dossier prioritaire. Mais Lorenzi ne perd pas de temps et s’active aussi en parallèle sur le marché des transferts. Plusieurs pistes sont étudiées pour la saison prochaine et celle menant à Jean-Clair Todibo prend de l’épaisseur alors que le Français souhaite quitter à tout prix West Ham.

L’OM cherche des liquidités et c’est sur les ventes que Marseille donne sa priorité à quelques jours du verdict de l’UEFA et de son audition de la DNCG. Le club phocéen s’active pour récupérer rapidement des liquidités et mise en grande partie sur la vente de Mason Greenwood pour atteindre les exigences des instances. Les chantiers sont nombreux et malgré les ventes nécessaires au bon fonctionnement futur du club, Grégory Lorenzi s’active sur le marché des transferts.

Un effectif dans le flou

L’effectif de la saison prochaine est assez flou. Beaucoup de joueurs pourraient quitter le club à commencer par plusieurs cadres comme Leonardo Balerdi, Hojbjerg ou encore Aubameyang. Face à ce vent d’incertitude, la direction a recruté la promesse Sacha Lung (18 ans) en provenance de Strasbourg mais qui ne devrait pas être une solution immédiate pour le groupe professionnel.

Le départ de Balerdi pousse le club olympien à trouver un successeur en défense central. Plusieurs noms ont été évoqués sans qu’aucune piste n’ait été confirmée pour l’instant. Le nom d’Evan Ndicka est notamment revenu même si le dossier s’annonce difficile au vu du prix élevé demandé et de la forte concurrence.

Todibo, une piste à moindre coût

Un autre défenseur pourrait représenter une bonne affaire. Déjà soufflé par Benoît Trémoulinas sur Winamax, la piste menant au défenseur central français Jean-Clair Todibo pourrait prendre de l’épaisseur. Déjà convoité l’hiver dernier par l’OM, l’ancien joueur de Nice, Toulouse et Barcelone pourrait être une belle opportunité de marché.

Relégué en deuxième division avec West Ham, Todibo pourrait être un des nombreux joueurs à quitter le navire anglais cet été. Selon le site spécialisé sur l’actualité de West Ham, Claret and Hugh, Jean-Clair Todibo serait en froid avec Nuno Espirito Santo, le coach des Hammers.

Le Français aurait déjà fait savoir au club anglais qu’il ne comptait plus jamais jouer pour une équipe entraînée par le technicien portugais. Une déclaration qui n’a pas permis aux deux parties de se réconcilier par la suite et qui pousse West Ham à mettre en vente Todibo. Au vu de la situation, le montant demandé serait plutôt abordable.

Un profil qui coche beaucoup de case

Acheté pour 42 millions d’euros en juillet 2025 par West Ham après un an en prêt, l’ancien toulousain serait disponible pour un prix entre 13 et 18 millions d’euros. Expérimenté, il possède de nombreuses qualités qui plairait à la direction marseillaise.

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Encore jeune (26 ans), Todibo peut représenter une belle opportunité et la perspective d’une potentielle plus-value intéressante pour l’OM. Le deal pourrait s’avérer gagnant-gagnant. Todibo ayant besoin de visibilité et l’Olympique de Marseille doit recruter à ce poste tout en réfléchissant à sa rentabilité future. Un dossier qui pourrait s’avérer intéressant même si l’OM doit d’abord trouver les liquidités nécessaires.

Clarence Maillefaud