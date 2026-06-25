OM : La raison du retard de Richard devant la DNCG dévoilée

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Arrivé avec une demi-heure de retard à l’audition de l’OM devant la DNCG, Stéphane Richard a perdu des points et l’Olympique de Marseille aussi. Le gendarme financier a laissé un nouveau délai au club marseillais pour présenter un nouveau dossier plus présentable. Pour sa première grande échéance en tant que nouveau président, Stéphane Richard s’est fait remarquer par son retard, un fait dont la raison a été dévoilée.

L’Olympique de Marseille attend toujours des réponses. Déjà sanctionné par l’UEFA d’une amende de 10 millions d’euros et d’une exclusion avec sursis de la coupe d’Europe, le club marseillais patiente dans l’attente du verdict de la DNCG.

Le retard de Stéphane Richard devant la DNCG expliqué par des embouteillages

Le gendarme financier du football français a entendu l’OM ce mardi mais n’a pas rendu de verdict. La faute à un dossier trop flou. Le club marseillais s’est d’ailleurs fait remarquer. Le nouveau président, Stéphane Richard, est arrivé avec une demi-heure de retard et seul, ce qui a étonné l’instance qui a par exemple vu l’OL débarqué avec une demi-douzaine de juristes et de commissaires aux comptes. La DNCG a ressenti la seule présence de Richard comme un signe de décontraction malvenu.

Selon les dernières informations de La Provence, l’OM a nuancé le retard du dirigeant marseillais. S’il est arrivé en retard, ce serait à cause des embouteillages. Stéphane Richard devait assister à un dîner lundi soir au pied de la Bonne Mère et ne s’est envolé que le mardi matin pour Paris. Une fois sorti de l’aéroport, il aurait été freiné par d’interminables bouchons jusqu’au siège de la LFP.

L’OM a jusqu’au 29 juin pour apporter de nouveaux éléments

Une excuse qui tente d’atténuer un premier raté du nouveau président du club, alors que l’Olympique de Marseille accuse un déficit proche de celui de la saison passée (-105 millions d’euros en 2024-25) selon RMC Sport.

De plus, l’OM n’a toujours pas réalisé la moindre vente alors que cinquante à soixante millions d’euros de vente étaient attendus avant l’audition. La DNCG a donc annoncé “un sursis à statuer en attente d’éléments complémentaires”.

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L’instance donne donc cinq jours supplémentaires au club phocéen pour présenter des éléments complémentaires et des projections cohérentes. Cela prend en compte les ventes à réaliser. Mais aussi la réduction de la masse salariale sachant que, comme l’explique RMC Sport, l’OM doit réduire de près de la moitié sa masse salariale.

Clarence Maillefaud