Mercato OM : Un jeune talent va rejoindre le club…

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L’équipe première de l’Olympique de Marseille n’a pas beaucoup bougé depuis l’ouverture du marché des transferts. L’OM n’a toujours pas acheté ni vendu le moindre joueur. Mais le club olympien s’active beaucoup pour renforcer son équipe réserve. Un nouveau jeune prometteur devrait bientôt signer.

Cela semble être paradoxal mais pour l’instant, l’OM a plus acheté que vendu cet été. Alors que le club olympien doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG, l’Olympique de Marseille n’a pas effectué la moindre.

L’OM cherche des liquidités

Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ comme Mason Greenwood qui est la priorité de la Roma ou encore Hojbjerg, Rulli, Angel Gomes et Hamed Junior Traoré, mais aucun de ces olympiens n’est encore parti. Convoités, ils sont encore à Marseille dans l’attente d’une offre concrète et surtout qui conviendrait à l’OM.

Comme l’indique La Provence, aucun élément de l’effectif marseillais n’est sûr de rester la saison prochaine et la situation financière du club pousse la direction à vendre rapidement.

La nouvelle direction mise sur la jeunesse

Pourtant, l’Olympique de Marseille recrute. La direction marseillaise et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, entament une cure d’austérité à l’OM. Un nouveau chapitre qui pourrait s’écrire en partie avec la post-formation comme atout.

Le club phocéen s’est déjà bien activé pour renforcer son équipe réserve. Le prometteur défenseur Sacha Lung (Strasbourg) et le milieu offensif Jepthe Malanda (Lille) ont signé ces derniers jours. Marseille a ajouté à ces deux joueurs, Milan Cheval (Caen), Osmane N’Diaye (Caen) et Adam El Boughlamy (Montpellier).

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Une nouvelle recrue prometteuse devrait signer

De jeunes joueurs qui intègrent la Pro 2 ou les U19. Mais la direction n’aurait pas fini son recrutement. Selon les informations d’Espoirs du Football, l’OM serait en passe de conclure l’arrivée de Jah Mason Telusson. L’attaquant de 18 ans qui évolue à l’OGC Nice devrait signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille.

Un contrat de trois serait évoqué pour un joueur qualifié de “très grosse recrue”. Auteur de 17 buts en 22 matchs aurait un profil intéressant selon Espoirs du Football.

Une recrue qui s’inscrit dans la nouvelle vision menée par la nouvelle direction qui compte miser sur les jeunes. D’autant plus que l’OM dispose de moyens limités en attendant le verdict de la DNCG le 29 juin. Une situation inconfortable pour le club olympien qui pourrait profiter à la formation marseillaise pour faire éclore de potentielles pépites.

Clarence Maillefaud