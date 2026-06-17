Mercato OM : Un Marseillais de plus revient de prêt

L’Olympique de Marseille est en pleine revue d’effectif en vue de la saison prochaine. Le club marseillais compte s’appuyer sur le départ de certains cadres mais aussi sur les retours de prêt. Le futur de nombreux joueurs en prêt semble incertain. Un futur devrait déjà l’être pour Ulisses Garcia.

Les contours de l’effectif marseillais pour la saison prochaine sont assez flous. Alors que l’OM n’a toujours pas nommé Bruno Genesio et qu’Habib Beye occupe encore le banc marseillais, la direction planche sur la saison prochaine.

Pas de mouvements dans l’effectif marseillais

L’avenir est incertain en attendant le premier verdict de l’UEFA qui pourrait exclure l’Olympique de Marseille de la prochaine Ligue Europa. Quelques arrivées ont eu lieu mais plutôt à destination de la réserve avec les signatures de Sacha Lung et Jephte Malanda. Du côté des professionnels, le groupe devrait être modifié durant l’été.

L’OM doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à la fin juin pour répondre aux exigences de la DNCG. Le club marseillais compte se séparer de plusieurs joueurs pour atteindre ce montant.

L’OM patiente dans le dossier Greenwood

Cela devrait passer par le départ de plusieurs cadres, à commencer par Mason Greenwood. L’Anglais serait en partance pour la Roma même si le club italien n’a pas encore formulé d’offre auprès de l’OM. Hojbjerg pourrait aussi s’en aller. Il est annoncé proche de l’Atalanta Bergame par La Provence. D’autres comme Aubameyang et Balerdi pourraient aussi quitter le navire.

La direction marseillaise devra également gérer les différents retours de prêts. Plusieurs joueurs sont de retour ces dernières semaines à la Commanderie après leur expérience loin de Marseille.

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De nombreux retours de prêts à gérer

C’est notamment le cas d’Ulisses Garcia. Le club marseillais ne souhaite pas le conserver mais selon Antonio Parotto, Sassuolo aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat estimée à 3.5 millions d’euros du latéral suisse. Auteur d’un but et deux passes décisives en 13 matchs de Serie A, Garcia a pourtant réalisé un exercice convaincant en Italie.

Il retrouve donc la Commanderie comme bon nombre de ses coéquipiers partis en prêt. Certains comme Angel Gomes seraient déjà convoités tandis que d’autres comme Bamo Meïté ambitionnent de se faire une place dans l’effectif marseillais.

Avec 6 joueurs de retour de prêts plus ou moins concluants, Grégory Lorenzi a de nouveaux dossiers qui viennent s’ajouter à sa liste déjà bien chargée de travaux à mener.

Clarence Maillefaud