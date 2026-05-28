Mercato OM : Un premier gros départ à plus de 50M€ ?

Annoncé depuis quelques jours sur le départ, l’attaquant de l’OM Mason Greenwood devrait quitter le club marseillais cet été. La Roma est pôle position pour l’achat du joueur. Un transfert motivé par le coach romain Gasperini…

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes que l’OM voit déjà les mouvements de joueurs poindre le bout de leur nez. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG, l’Olympique de Marseille va devoir se séparer de certains joueurs.

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Greenwood, combien la Roma peut offrir ?

Un tri devra être fait entre les indésirables, ceux en fin de contrat mais aussi les joueurs ayant une valeur importante sur le marché. Pour renflouer les caisses, les dirigeants olympiens devraient s’appuyer sur la vente de leur meilleur joueur, Mason Greenwood. Le départ de l’Anglais permettrait à l’OM de faire une bonne opération comptable.

Les informations des derniers jours laissent peu de doute quant à son départ. L’ancien attaquant de Manchester United aurait rendu les clés de sa maison près d’Aix-en-Provence et devrait s’envoler en direction de l’Italie. La Roma souhaite s’attacher ses services.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Mason Greenwood serait la priorité du club romain sur le mercato. La Roma étudie la faisabilité du transfert. Une transaction estimée par l’OM aux alentours de 55 millions d’euros. Une destination validée par l’entourage du joueur. L’agent et père de Greenwood a donné son feu vert à l’idée de rejoindre l’Italie et la Roma. Pour rappel, Manchester United possédant 40% des droits du joueur, en cas d’un transfert à 55M€, l’OM récupérerait dont 33M€…

Gasperini rêve de Greenwood pour renforcer son attaque

L’entraîneur du club italien, Gian Piero Gasperini, est très emballé à l’idée de voir l’Anglais rejoindre son effectif. Il serait même prêt selon le média italien à le contacter pour lui présenter son projet. La relation entre les deux clubs, qualifiée “d’excellente” par la Gazzetta pourrait aider à la finalisation du transfert.

La Roma aimerait faire venir Greenwood afin de compenser le départ de l’attaquant argentin Matias Soulé qui souhaite partir. Le club romain, qui réclame 35 à 40 millions d’euros pour Soulé, aurait reçu une première offre d’Aston Villa.

En rejoignant la Roma, Mason Greenwood pourra de nouveau goûter à la Ligue des Champions la saison prochaine. L’AS Roma a décroché sa place en Ligue des Champions lors de la dernière journée de championnat en terminant troisième. Et s’est déjà montré active sur le marché en levant l’option d’achat de l’attaquant Donyell Malen.

L’OM s’apprête à perdre un de ses meilleurs éléments mais commence son opération dégraissage et revue d’effectif. Un premier mouvement qui annonce sûrement beaucoup d’autres.

Clarence Maillefaud