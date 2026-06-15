OM : Le verdict de l’UEFA encore décalé !

L’OM est suspendu au verdict de l’UEFA et celui à venir dans les prochaines semaines de la DNCG. Ces décisions pourraient fortement impacter le futur marseillais. La réponse de l’UEFA ne devrait pas tarder.

Marseille est dans l’attente. L’attente de vendre, l’attente de nommer son nouvel entraîneur Bruno Genesio mais aussi dans l’attente d’un verdict ô combien important : celui de l’UEFA.

Une promesse non-respectée qui pourrait coûter cher

L’Olympique de Marseille reste accroché au verdict attendu depuis plus d’une semaine de l’instance européenne. Depuis deux semaines, l’OM guette des nouvelles de la part de la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA qui épluche les comptes marseillais.

Le gendarme financier du football européen ne s’est toujours pas prononcé sur le dossier marseillais. L’OM s’est rendu coupable d’un non-respect d’un engagement pris sous l’ère Longoria.

Il y a quatre années, l’OM avait été légèrement sanctionné par l’instance européenne pour un premier non-respect de cet accord. Le club olympien avait écopé d’une amende de 2 millions d’euros, dont 1.7 million avec sursis. Mais dans ce deal qui lui permettait d’échapper à la totalité de l’amende, Marseille s’engageait à revenir à l’équilibre. Une promesse qui n’a pas été tenue.

Une réponse “pas avant mercredi”

Le club olympien a dépassé le déficit promis à l’UEFA en 2022. Lors des trois dernières saisons, Marseille a cumulé plus de 150 millions d’euros de pertes, une somme trop importante qui pourrait lui coûter cher.

L’UEFA planche donc sur la sanction à donner à l’OM. Le délai est long car la commission entend régler la situation d’une quinzaine de clubs européens concernés par un accord de règlement. L’instance rendra toutes ses décisions à la fois mais pas avant deux jours selon L’Equipe.

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L’OM utilise l’argument des droits TV

L’OM entend justifier ces pertes en partie par la situation exceptionnelle de la baisse des droits télés. A voir si les experts financiers de l’UEFA acceptent cet argument alors qu’ils ont entre leurs mains l’avenir de l’OM en Europe. Le club marseillais pourrait être, dans le pire des cas, exclu de la prochaine Ligue Europa.

Le verdict se fait attendre, mais il faudra donc encore un peu de patience comme l’indique L’Equipe. La réponse n’est pas attendue avant mercredi prochain.

Clarence Maillefaud