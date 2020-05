Complication dans le dossier Alvaro, le communiqué du club concernant Villas-Boas et un attaquant portugais pisté… Les 3 infos OM de ce mardi !

Des doutes concernant l’avenir de Alvaro, le club communique sur l’avenir de AVB et un buteur portugais pisté… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Ça se complique pour Alvaro Gonzalez

Alors qu’on pensait que le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez à l’OM était une formalité, il semblerait que ce dossier soit plus compliqué que prévu avec l’arrêt du championnat lié à la pandémie du coronavirus et l’avenir incertain d’André Villas-Boas…

Prêté la saison dernier avec option d’achat Alvaro Gonzalez va devoir encore patienter avant de s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille. Ce dernier a fait le point sur sa situation au cour d’un entretien accordé à l’émission Carrusel Deportivo sur La Cadena Ser :

il y a un vide juridique — Alvaro Gonzalez

A lire aussi : OM : Riolo donne son avis sur la vente du club et la mission d’Eyraud (« de faire passer la pilule »)

« Il y a une option d’achat obligatoire et les clauses ont été atteintes. Mais il y a un vide juridique car la Ligue 1 est finie alors que Villarreal doit encore terminer (si la Liga reprend, ndlr). Je vais vivre un été plus long que prévu. (…) J’espère que ça va se régler mais il y a aussi la situation actuelle assez agitée. La personne qui m’a fait confiance est partie et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l’homme de confiance d’Andoni. J’attends de voir ce que décide le club. (…) Pour le moment on ne sait rien. C’est assez bizarre car on passe de l’énorme joie de se qualifier en Ligue des champions à voir des licenciements au club. On ne sait pas quelle est la situation actuelle au club. Si ça bouge pour les postes importants dans le club imaginez ce que ça peut être pour les joueurs qui sommes juste des pions et on est 25… » Alvaro Gonzalez – Source : Cadena Ser

⚽🔴 EN DIRECTO | Con @josedpalacio analizamos la situación del @OM_Espanol 🗣️ Además contamos con un gran protagonista: @AlvaroGonzalez_https://t.co/Z9kNgRbJTs — Play Fútbol (@playfutbol) May 18, 2020

Officiel : La mise au point de L’OM concernant Villas-Boas !

L’Olympique de Marseille vient de publier un communiquer pour clarifier les choses concernant la prolongation de contrat proposé à André Villas Boas.

Le club marseillais a décidé de clarifier la situation actuelle concernant l’avenir d’André Villas-Boas. L’OM confirme ainsi avoir proposé une prolongation e contrat de 3 ans (2 + 1 en option) au technicien portugais. Reste à savoir ci de dernier l’acceptera. En effet, selon le journal L’Equipe ce dernier aurait refusé cette offre…

A lire aussi : OM : Devant la situation désespérante, ce glorieux ancien est prêt à venir (sans parler d’argent)

Le Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.

À la suite d’informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits. Dès la semaine dernière, le President de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation. Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là. Depuis 20 ans l’Olympique de Marseille est un club qui a souffert d’une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période. Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd’hui André Villas-Boas avec cette proposition. Cela démontre tout d’abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l’Olympique de Marseille.

Cela démontre ensuite la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive.

Cela démontre enfin toute la confiance du club dans les qualités de technicien d’André Villas-Boas avec lequel l’Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne.

Mercato OM : Villas-Boas avait ciblé un attaquant portugais ?

L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine crise avec le départ d’Andoni Zubizarreta, et celui désormais plus que probable d’André Villas Boas. Ce dernier n’a pas encore fait savoir s’il poursuivait son aventure olympienne. Il semblait toutefois avoir déjà travaillé sur d’éventuelles renforts au mercato…

André Villas-Boas a refusé un première offre de prolongation de contrat de l’Olympique de Marseille. Son avenir est plus que jamais incertain depuis l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta. En effet, le technicien portugais avait lié à plusieurs reprises son avenir à celui de l’ancien joueur du Barca. Il avait pourtant déjà travaillé sur quelques pistes en vu du prochain mercato. Selon les informations du 10 sport, le coach olympien avait ciblé Ricardo Horta (25 ans), ailier du Sporting Braga, au Portugal.

A lire aussi : OM : Devant la situation désespérante, ce glorieux ancien est prêt à venir (sans parler d’argent)

bloqué financièrement, l’OM ne peut rien proposer

Des discussions auraient même déjà eu lieu ces derniers mois entre le club marseillais et celui qui a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 23 rencontres de championnat cette saison.

Un première approche semble-t-il car compte tenu de la situation financière désastreuse dans laquelle se trouve l’OM aujourd’hui, les dirigeants marseillais ne peuvent absolument rien faire avant d’avoir vendu plusieurs joueurs.