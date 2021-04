Concurrents OM : 10M€ à venir pour le LOSC, une offre pour Galtier, un coach prêt à snober l’OL… Les 3 infos mercato du jour !

La fin de la saison approche en même temps que le prochain mercato hivernal… Nous faisons un point sur les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC pourrait laisser filer un de ses défenseur d’autant que ce dernier a perdu sa place…

Lille a pris l’habitude de vendre lors de chaque mercato estival. Vu les difficultés financières cet été ne va pas échapper à la règle. Alors que gros départs comme ceux de Maignan ou Ikoné sont annoncés, un autre élément pourrait quitter Lille pour l’Italie.

Selon La Gazzetta dello Sport, le club de la Lazio est très intéressé par Domagoj Bradaric. Le latéral gauche a perdu sa place au profit Reinildo Mandava et ne devrait donc pas être retenu. Le club italien qui devrait perdre Senad Lulic aimerait donc s’offrir le jeune défenseur croate de 21 ans. Le LOSC demanderait 10 millions d’euros pour le laisser filer. Ce dernier a été recruté en provenance du Hajduk Split en 2019 pour 6,5M€, Bradaric dispose d’un contrat jusqu’en 2024.

C’est le nombre de matchs disputés par Domagoj Bradaric cette saison en Ligue 1 avec le LOSC. Le latéral gauche a aussi joué 7 matches d’Europa League et 3 de Coupe de France. Il a cumulé 2030 minutes toutes compétitions confondues.

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Actuellement coach du LOSC, Christophe Galtier aurait bien reçu une offre pour la saison prochaine !

Sur le banc du LOSC, Christophe Galtier a donné entière satisfaction. Dimanche dernier, il a offert un spectacle digne de ce nom en renversant totalement le Lyon de Rudi Garcia. C’est d’ailleurs ce club qui serait venu aux renseignements pour lui faire signer un contrat et remplacer l’ancien coach de l’OM.

France Football annonçait que des discussions ont eu lieu entre les deux parties mais pour le moment, aucun accord ni offre n’aurait été proposé. En revanche, Fabrizio Romano, journaliste italien souvent bien informé, affirme que l’OGC Nice s’est penché sur la possibilité de voir Christophe Galtier sur son banc.

En effet, les Aiglons auraient proposé un contrat à l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne et ce dernier serait très tenté de les rejoindre. Des discussions seraient entamées pour une trouver un accord dans les prochaines semaines !

Lille manager Christophe Galtier has received an official proposal from OGC Nice. He’s ‘really tempted’ – talks ongoing to reach an agreement soon. 🔴🇫🇷 #Nice #Lille #Ligue1

