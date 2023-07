Lirola a trouvé une porte de sortie ? Trois départs à venir ? Et Longoria veut se faire prêter Eric García… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Lirola ! Mercato OM : Deux autres joueurs sur le départ en plus d’Under ? Mercato OM : Longoria tente un jeune défenseur central en prêt ?

Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Lirola ?

Plusieurs joueurs comme Jordan Amavi, Konrad de la Fuente ou encore Pol Lirola ne sont pas partis en stage en Allemagne et s’entraine au centre RLD en attendant de se trouver un club. Le latéral droit espagnol aurait une touche en Liga.

Selon le média italien tuttomercatoweb, Alaves veut recruter Pol Lirola. Le club espagnol vient d’être promu en Liga et recherche d’un arrière droit. Le club basque aurait pris contact avec le joueur de l’OM revenu de son prêt à Elche et qui dispose encore de trois ans de contrat à Marseille. Reste à savoir si cette opération peut se concrétiser dans le cadre d’un transfert sec ou d’un prêt avec OA.

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien. »

Un retour en Italie pour Lirola ?

Alors que son clan affichait sa volonté de rester à Marseille cette saison, selon les informations de TuttoMercato, Pol Lirola souhaiterait finalement retrouver l’Italie, la saison prochaine. Dans une situation compliquée depuis sa signature pour cinq ans à Marseille, Lirola n’a jamais su retrouver le niveau de ses six premiers mois à l’OM. Écarté du reste du groupe depuis la reprise, le latéral de 25 ans chercherait un club, si possible en Serie A.

Mercato OM : Deux autres joueurs sur le départ en plus d’Under ?

L’OM souhaiterait se séparer d’au moins trois nouveaux joueurs avant la fin du mercato. Selon les informations de Foot Mercato, les trois joueurs menacés sont Ünder, Ngapandouetnbu et Guendouzi.

L’Olympique de Marseille réalise un très bon mercato en termes d’arrivées. Cependant, comme souvent depuis l’arrivée de Pablo Longoria, au niveau des ventes, ça coince un peu plus. Cet été, le président marseillais veut absolument vendre et plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts. En plus des lofteurs, dont l’avenir avait été expédié par Javier Ribalta en conférence de presse, l’OM souhaiterait renflouer les caisses en faisant partir au moins trois joueurs. D’après Foot Mercato, les Olympiens qui pourraient faire leurs valises sont Simon Ngapandouetnbu, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, déjà en partance pour Fenerbahçe.

Pour le Turc, selon L’Équipe, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne quitte l’OM. Ünder devrait retrouver la Turquie et s’engager avec le Fener pour environ 15 millions d’euros.

L’OM veut boucler trois départs !https://t.co/XgeSuK4XR2 — Foot Mercato (@footmercato) July 28, 2023

Dégraisser pour avancer

Pour passer les barrages de la Ligue des Champions, Pablo Longoria a décidé de miser sur un mercato ambitieux mais en l’absence de gros investissement de la part du propriétaire, l’OM doit aussi vendre pour pouvoir acheter. Le club phocéen s’est déjà délesté des gros contrats de Milik, Payet et Strootman et pourrait continuer dans cette voie.

Face à l’embouteillage au milieu de terrain avec Pape Gueye, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Azzedine Ounahi, l’OM voudrait se séparer de l’un de ses joueurs. Guendouzi serait le plus menacé par cette situation, l’international français a une belle valeur en Angleterre et pourrait être la grosse vente tant espérée par Pablo Longoria.

Simon Ngapandouetnbu devrait être à nouveau bouché par l’arrivée prochaine de Rubén Blanco. Le gardien espagnol a convaincu pendant son prêt la saison dernière et devrait revenir pour 1,5 millions d’euros. Le portier camerounais devra donc trouver une porte de sortie pour pouvoir jouer cette saison. Si l’OM préfère le prêter pour pouvoir le récupérer au cas où il explose ailleurs, un transfert définitif est aussi une solution possible pour le gardien de 20 ans.

Mercato OM : Longoria tente un jeune défenseur central en prêt ?

Longoria pourrait recruter un défenseur central en cas de départ d’un des 4 de l’effectif actuel. L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter le défenseur du Barça, Eric Garcia. L’opération pourrait se faire sous la forme d’un prêt.

L’Olympique de Marseille souhaiterait se faire prêter Eric Garcia. Selon le média espagnol, Futból Total, le club phocéen serait en concurrence avec Osasuna pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans. Si pour le moment aucune arrivée en défense centrale n’est à prévoir du côté l’OM, le départ d’un joueur comme Mbemba ou Isaak Touré, tous les deux observés par plusieurs clubs pourrait changer les choses.

« Le FC Barcelone a reçu plusieurs offres pour obtenir le prêt d’Eric García. Ces offres proviennent de l’Olympique de Marseille et d’Osasuna. Le salaire du joueur est l’un des plus bas du Barça, cela faciliterait son transfert. »

🚨 El FC Barcelona cuenta con diversas ofertas para obtener la cesión de Eric García. Dichas ofertas, provienen del Olympique de Marsella y de Osasuna. Por su parte el salario del jugador es de los más bajos del Barça, lo que facilitaría su cesión. #FCBlive pic.twitter.com/FwR7dOr633 — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) July 27, 2023

L’OM aussi sur Lenglet ?

L’information du média espagnol viendrait en compléter une autre, parue il y a quelques jours. Selon Sport, Pablo Longoria aurait effectivement demandé des renseignements au Barça concernant Eric Garcia et Clément Lenglet. Les deux centraux de 22 et 28 ans sont devenus indésirables à Barcelone et pourraient être bradés par le club catalan, en recherche de liquidités.

La saison dernière Lenglet était prêté en Premier League, mais les 15M€ réclamés par le Barça ont refroidi les Spurs. Malgré l’intérêt supposé de l’OM, le joueur dispose d’un salaire conséquent qui pourrait compliquer l’opération.