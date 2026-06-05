Mercato OM : ça pousse pour Greenwood !

L’aventure de Greenwood à l’OM devrait prendre fin dans les prochains jours. La Roma pousse pour s’offrir les services de l’attaquant marseillais. Le club italien n’est pas pressé comme à pu le dire Gasperini à l’idée de signer ses premières recrues. Mais tout pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours dans le dossier Greenwood selon les médias italiens.

Son départ ne fait plus trop de doute. Mason Greenwood devrait bientôt quitter le sud de la France pour rejoindre l’Italie et l’AS Roma. Une vente bienvenue à l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à récupérer un maximum de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG. L’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros et compte sur ses meilleures valeurs marchandes dans cette quête.

La Roma et Gasperini veulent Greenwood

L’AS Roma est passé à l’attaque hier avec une première offre de 40 millions d’euros selon Foot Mercato. Un montant en-dessous des exigences marseillaises qui attendent au moins 50 millions d’euros pour l’attaquant. Le club italien espère profiter de la situation financière de l’OM pour s’offrir Greenwood à un moindre prix. D’autant que le joueur et son entourage sont enthousiastes à l’idée de rejoindre la capitale italienne. La possibilité de jouer la Ligue des Champions est un argument supplémentaire pour convaincre le joueur comme l’affection que lui porte l’entraîneur romain Gasperini.

Dans un entretien accordé à Sky Sport, le technicien italien précisait cependant que la Roma n’avait aucune urgence à recruter et n’hésiterait pas à prendre le temps pour effectuer son recrutement. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui entend boucler rapidement quelques ventes pour satisfaire les demandes de la DNCG.

La nomination du nouveau directeur sportif romain pour accélérer l’avancement du dossier

Mais selon le Corriere dello Sport, tout pourrait s’accélérer rapidement. En effet, le club romain pourrait bientôt avancer concernant le recrutement de l’Anglais dès l’officialisation du nouveau directeur sportif du club italien : Tony D’Amico. Selon le média italien, il devrait ensuite soumettre une première offre de 35 millions d’euros assortis de bonus qui ferait grimper la somme à 40 millions d’euros.

Une proposition qui semble bien insuffisante pour l’Olympique de Marseille qui veut au moins cinquante millions d’euros pour leur joueur. D’autant plus qu’ils doivent verser 40% du montant de la vente à Manchester United, l’ancien club de Greenwood.

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Fenerbahçe avance l’argument salarial

Cette première offre et la volonté de la Roma a vouloir profiter de la situation de l’OM pour obtenir le joueur à un plus faible coût pourrait pousser l’OM a envisagé d’autres options. Cela pourrait être de vendre d’autres joueurs pour un prix semblable à la somme attendue pour Greenwood ou essayer de vendre l’attaquant à un autre club prêt à mettre le prix attendu.

Le Corriere dello Sport affirme que la Roma est la priorité de Greenwood qui veut rester dans un grand championnat européen. Mais Fenerbahçe lui propose un salaire XXL de cinq millions d’euros nets par an (on parle de 4.5M€ par an à Rome) et diverses primes. Un domaine sur lequel la Roma ne peut pas rivaliser. Mais le club italien a la préférence du joueur et de son entourage.

La promesse d’un meilleur salaire face à un enjeu sportif moindre peut-elle faire la différence. Seul Mason Greenwood connaît la réponse à cette question.

Clarence Maillefaud