OM : Bertrand Latour explique pourquoi Genesio est un bon choix !

Rien n’est encore officiel mais la rumeur grandit autour de l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM. Annoncé depuis quelques jours comme le successeur d’Habib Beye après son départ de Lille, Genesio a de nombreuses qualités qui plaisent à la direction et aux joueurs. Un choix qui plairait aussi beaucoup à Bertrand Latour.

Habib Beye est encore sur le banc de l’Olympique de Marseille mais il ne devrait pas s’éterniser à Marseille. La direction et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi planchent d’arrache pied sur la venue du nouvel entraîneur de l’OM. Le nom qui revient le plus souvent et qui devrait être officialisé prochainement selon Foot Mercato et RMC Sport serait celui de Bruno Genesio.

OM-Genesio, un mariage qui fait sens pour Latour

Le technicien français de 59 ans présente de très nombreuses qualités qui plaisent aux dirigeants marseillais. Coach ultra-expérimenté, tout-terrain, capable de sublimer un effectif et passé maître dans l’art de tirer le maximum de son effectif, Genesio coche toutes les cases en plus d’être une denrée rare sur le marché. Un choix qui convainc le journaliste Bertrand Latour. Interrogé sur l’arrivée potentielle de Genesio à Marseille, Latour s’est montré optimiste sur le plateau du Late Football Club sur Canal + : “Est-ce que le mariage entre Genesio et l’OM me plait ? Oui parce que c’est un très bon entraîneur, qui a très souvent performé avec les équipes qui étaient les siennes. Il sera capable avec moins d’argent que ce qui était alloué jusqu’alors de trouver des recettes pour faire réussir l’OM.”

L’entraîneur français a terminé son aventure lilloise à la troisième place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Une bonne performance parmi d’autres comme l’aventure en Ligue des Champions avec Lille la saison précédente. Le LOSC avait atteint les huitièmes de finale de C1 en terminant dans le top 8 et en remportant des rencontres de prestige face au Real Madrid (1-0) et l’Atletico de Madrid (3-1).

Un calme bienvenu après les tempéraments volcaniques de ses prédécesseurs

En plus d’avoir des résultats avec ses différentes équipes, Genesio est apprécié des joueurs grâce à son côté humain. Selon La Provence, de nombreux joueurs du vestiaire marseillais verraient d’un bon œil son arrivée. De plus, son profil bien différent de ses prédécesseurs marseillais colle bien avec la nouvelle direction qui mise sur le calme et la stabilité. Un constat partagé par Bertrand Latour : “Genesio n’est pas un encéphalogramme plat, il a son caractère, ce qui peut plaire aux Marseillais, et il est plus gérable que De Zerbi, qui me paraissait trop instable émotionnellement. Compte tenu de ces raisons-là, je trouve que Bruno Genesio est une bonne solution.”

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Rien n’est encore fait mais l’arrivée probable de Genesio a déjà convaincu beaucoup de monde à commencer par les joueurs et la direction. Une nouvelle page se tourne à l’OM, qui semble se concentrer vers le calme et la stabilité.

Clarence Maillefaud