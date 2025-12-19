Mercato OM : Jusqu’à 6 départs cet hiver ?

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille se prépare à une période délicate. Contraint par ses objectifs financiers, le club phocéen pourrait se résoudre à laisser partir jusqu’à six joueurs afin de retrouver l’équilibre économique fixé en début de saison, avant d’envisager la moindre arrivée.

L’Olympique de Marseille avance vers l’hiver avec une ligne directrice claire : vendre avant d’acheter. Selon les informations de L’Équipe, la direction olympienne doit impérativement assainir ses finances, ce qui pourrait entraîner plusieurs départs dès le prochain mercato. Une stratégie assumée publiquement par le président Pablo Longoria, qui a rappelé en conférence de presse la réalité économique du club.

« Il n’y aura pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier que nous nous sommes fixés en début de saison. On a un effectif complet. Si la situation économique le permet, il y aura des solutions à envisager. La priorité, ce n’est pas ça pour le moment », a expliqué le dirigeant espagnol. Avant de prévenir : « On ne doit pas s’attendre à une situation qui arrivera vite mais seulement comme conséquence. »

Gomes en première ligne, un symbole des choix à venir

Dans ce contexte, certains joueurs apparaissent clairement exposés. Le cas de Gomes cristallise les interrogations. L’international anglais, arrivé libre après la fin de son contrat à Lille, a progressivement disparu des compositions marseillaises. Peu utilisé lors de la première partie de saison et absent des grands rendez-vous, son avenir à l’OM semble désormais incertain.

Le directeur du football Medhi Benatia avait déjà évoqué, sans nommer de joueurs, des situations où « certains contextes n’étaient pas favorables » et où il valait mieux ne pas s’acharner. Un discours qui fait écho aux précédents départs rapides de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Elye Wahi, tous partis six mois seulement après leur arrivée l’hiver dernier. Gomes, qui nourrit encore l’ambition de disputer la Coupe du monde, pourrait-il connaître le même sort ? Selon L’Équipe, son entourage serait déjà ouvert à un départ, d’autant que l’impact financier resterait limité.

Plusieurs joueurs concernés pour alléger la masse salariale

Le milieu anglais n’est pas un cas isolé. Son compatriote CJ Egan-Riley, qui n’a disputé que quinze minutes depuis la dernière trêve internationale, figure également parmi les profils susceptibles de quitter le club. À cela s’ajoutent les joueurs déclarés indésirables durant l’été mais finalement restés dans l’effectif, comme Ruben Blanco, Pol Lirola, Ulisses Garcia ou encore Neal Maupay.

Au total, jusqu’à six départs pourraient être envisagés par la direction marseillaise afin de réduire la masse salariale et dégager des marges de manœuvre. Ce n’est qu’à cette condition que l’OM pourrait, éventuellement, se positionner sur le recrutement d’un joueur offensif.

En attendant, le club phocéen avance avec prudence. L’hiver s’annonce stratégique, marqué par des décisions fortes, dictées bien plus par les comptes que par le terrain.