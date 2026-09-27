OM : et si la saison se jouait avec ceux que l’on n’attendait pas ?

L’OM possède moins de profondeur et de certitudes que lors des saisons précédentes. Dans ce contexte, Bruno Genesio ne pourra pas uniquement s’appuyer sur ses cadres. Bamo Meïté, Alexi Koum, Ulisses Garcia, Keyliane Abdallah ou Faris Moumbagna pourraient ainsi jouer un rôle beaucoup plus important que prévu.

Un effectif court qui change les statuts

À la reprise, l’OM disputera huit rencontres en 28 jours entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Bruno Genesio sera donc obligé de faire tourner, malgré un nombre limité de solutions dans plusieurs secteurs.

Les blessures vont également modifier la hiérarchie. Derek Cornelius, déjà peu utilisé depuis le début de la saison, souffre d’une sérieuse blessure à la hanche. L’OM envisage une période d’indisponibilité importante pour le Canadien, même si sa durée exacte reste à déterminer.

Dans un effectif plus fourni, les joueurs de complément peuvent patienter plusieurs semaines avant d’obtenir leur chance. Cette saison, ils seront indispensables. Genesio aura besoin de joueurs capables d’accepter un rôle secondaire, puis de répondre immédiatement présents lorsqu’ils seront sollicités.

La réussite de l’OM dépendra donc autant du rendement de ses cadres que de la contribution de son deuxième rideau.

Meïté et Koum, des opportunités à saisir

La blessure de Cornelius ouvre notamment une porte à Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien n’apparaissait pas comme un titulaire prioritaire dans la hiérarchie de Genesio, mais il resterait bien dans les plans de l’entraîneur marseillais.

Sa puissance, sa polyvalence et sa connaissance de la Ligue 1 peuvent devenir utiles dans une période où l’OM devra enchaîner les rencontres. Il ne lui sera pas demandé de transformer immédiatement la défense, mais d’apporter une solution fiable dans la rotation.

Alexi Koum pourrait également obtenir davantage de temps de jeu. Revenu de prêt, le jeune défenseur peut évoluer dans l’axe ou dépanner sur le côté gauche. Son profil offre une option supplémentaire à Genesio, notamment pour permettre à Aguerd, Egan-Riley ou Emerson de souffler.

Ulisses Garcia se trouve dans une situation comparable. Il ne part pas comme titulaire au poste de latéral gauche, mais son expérience et sa capacité à occuper différents rôles peuvent être précieuses. Dans un calendrier aussi chargé, disposer d’une doublure fiable peut parfois compter autant qu’une recrue spectaculaire.

Abdallah a déjà montré le chemin

En attaque, Keyliane Abdallah représente le meilleur exemple d’un joueur ayant profité de son opportunité. Buteur contre Strasbourg, le jeune Marseillais a ensuite marqué lors de sa première titularisation européenne face au Besiktas. Son début de saison lui a permis de gagner une véritable place dans la rotation.

Abdallah n’était pas présenté comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif pendant l’été. Son énergie, sa capacité à attaquer les espaces et son efficacité lui ont pourtant permis de devenir une solution crédible.

Faris Moumbagna peut également profiter de cette période. Son profil plus puissant offre une alternative différente à Gouiri ou Maupay. Il peut être utilisé pour peser sur une défense, conserver des ballons ou changer la physionomie d’une rencontre en sortie de banc.

Tous ces joueurs ne deviendront pas nécessairement des titulaires. Ce n’est d’ailleurs pas ce que Genesio leur demandera. Leur mission sera d’entretenir la concurrence, de permettre une rotation et de maintenir le niveau collectif lorsque les cadres seront absents ou fatigués.

Avec un effectif aussi court, l’OM ne pourra pas réussir avec seulement onze joueurs. La saison marseillaise pourrait donc se jouer grâce à ceux que personne n’imaginait décisifs au début de l’été.