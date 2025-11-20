🔵⚪ OM : Quel onze face à Nice ? (changements à venir entre retours et blessés)

Après une énième trêve internationale, l’OM se déplace à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match à l’Allianz Riviera ?

Ce match face à l’OGC Nice compte pour la 13e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Mais pendant cette trève Aguerd (Pubalgie) et Murillo (cuisse) sont forfaits aussi pour cette rencontre. De Zerbi fera le point en conférence de presse ce jeudi à 13h. Par contre, Kondogbia, Weah et Nadir vont faire leur retour, tout comme Balerdi qui a repris l’entrainement. Hojbjerg pourrait être laissé sur le banc après ses matches avec le Danemark…

🔵 Selon La Provence, Amir #Murillo a déjà quitté le rassemblement du Panama. Forfait pour les deux matchs (Guatemala puis Salvador), le défenseur de l’OM est rentré à Marseille pour soigner une gêne, possiblement tendineuse. À l’approche de Nice–OM, son état sera suivi de très… pic.twitter.com/XBGOfK6N7i — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 18, 2025





Retour de Kondogbia dans le onze

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Hojbjerg et Aubameyang. Pavard pourrait composer la défense centrale accompagné par Balerdi (s’il est apte à débuter) ou CJ Egan-Riley. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg devrait laissé sa place à Kondogbia, accompagné par Vermeeren et / ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Vaz, si Aubameyang n’est pas à 100% après les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Gabon. Reste à savoir dans quel systeme de jeu va évoluer l’équipe, défense à 3 ou à 4 ?

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Emerson

Vermeeren, Kondogbia

O’Riley (ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli

Pavard, Egan-Riley, Balerdi

Weah, Vermeeren, Kondogbia, Emerson

Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao