🔵⚪ Real Madrid – OM : Les probables titulaires marseillais avec une surprise en attaque !

L’OM va tenter un coup pour ce premier match de Ligue des Champions. Le défi est énorme avec ce déplacement à Madrid pour affronter le Real ! Voici le onze que pourrait aligner Roberto De Zerbi lors de cette rencontre…

Ce déplacement à Madrid compte pour la 1e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif presque au complet même si un petit doute concerne Amine Gouiri sorti sur blessure vendredi face à Lorient. La mauvaise nouvelle concerne Nayef Aguerd forfait pour ce match !

Pavard – Balerdi en charnière, Kondogbia au milieu, Paxaio à gauche ?

De Zerbi va pouvoir récupérer Rulli au poste de gardien (il était rentré tardivement de sélection laissant sa place à De Lange face à Lorient). Si le coach garde son 4-2-3-1 il pourrait aligner la charnière Pavard – Balerdi suite au forfait d’Aguerd. Medina devrait être lancé dans le couloir gauche, Murillo pourrait garder son poste de latéral droit. Au milieu, Gomes sera probablement titulaire mais un peu plus haut sur le terrain afin de laisser sa place à Kondogbia (auteur d’un bon match face à Loirent) avec Hojbjerg, En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par la recrue brésilienne Paixao. Une option qui permet aussi de jouer avec une défense à trois en possession de la balle et à 5 en mode défensif…

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Pavard, Balerdi, Medina

Kondogbia, Højbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Paixao

