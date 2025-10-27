8M€ pour Ceballos à Marseille en janvier ? Greenwood en Liga ? Et focus tactique sur Vermeeren… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 27 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Ceballos à l’OM en janvier ?

Selon le média espagnol Fichajes, l’Olympique de Marseille pourrait de nouveau s’intéresser à Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid, après un intérêt manifesté l’été dernier. Le joueur andalou, peu utilisé cette saison par Xabi Alonso, pourrait envisager un prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. À ce stade, il s’agit d’une simple rumeur, aucun accord n’ayant été officialisé entre les clubs.

Rumeur venue d’Espagne, prudence de rigueur

D’après Fichajes, le Real Madrid envisagerait un prêt de Ceballos avec option d’achat obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, plus 500 000 euros de variables, le club espagnol conservant 5 % à la revente. L’objectif serait double : offrir davantage de minutes au joueur tout en allégeant l’effectif madrilène. Cependant, ces informations restent à confirmer et doivent être considérées comme hypothétiques. Aucun document contractuel n’a été présenté et aucun communiqué officiel n’a été publié par les clubs.

A lire : Mercato OM : Les deux “informations” du “Sun” concernant Greenwood !

Le média précise que le transfert viserait à permettre à Ceballos de se relancer, lui qui n’a pas encore trouvé sa place dans les plans de Xabi Alonso. Depuis le début de la saison, ses apparitions sur le terrain sont limitées, et un départ temporaire pourrait lui offrir une seconde chance de s’imposer au plus haut niveau.

Contours du projet et rôle à Marseille

Le staff marseillais verrait en Dani Ceballos un renfort technique capable d’apporter équilibre et créativité au milieu de terrain. L’OM avait déjà étudié son profil l’été dernier avant de ne pas concrétiser le dossier. Selon Fichajes, le club phocéen pourrait relancer la piste cet hiver, mais tout reste conditionnel. L’idée principale pour le joueur est de retrouver du temps de jeu et de se remettre en lumière avant un éventuel retour ou une revalorisation au Real Madrid.

Situation sportive et prudence

Les blessures et la forte concurrence à Madrid ont freiné le développement de Ceballos, qui cherche désormais à s’imposer ailleurs. Les relations entre le joueur et son club restent bonnes, ce qui pourrait faciliter un prêt. Pour l’OM, la prudence est de mise : aucune confirmation officielle n’est parvenue, et tout annonce reste spéculatif. Le public marseillais doit attendre des informations concrètes avant d’espérer un transfert.

Greenwood vers la Liga ?

L’OM peut difficilement rêver meilleur début de saison pour Mason Greenwood. Arrivé à Marseille cet été en provenance de Manchester United, l’ailier anglais impressionne semaine après semaine sous les ordres de Roberto De Zerbi. En 12 apparitions toutes compétitions confondues, Greenwood a déjà inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, affichant une efficacité redoutable et une influence croissante dans le jeu olympien.

La semaine passée, son quadruplé contre Le Havre a marqué les esprits, confirmant son statut de véritable dynamiteur offensif de la formation phocéenne. Souriant à l’entraînement, décisif en match, Greenwood semble plus épanoui que jamais depuis son arrivée sur la Canebière. Pourtant, la presse anglaise assure que tout n’est pas si simple dans la vie du joueur.

A lire : Concurrent OM : L’état de Malick Fofana inquiète sérieusement l’OL

Le Sun évoque un mal du pays et un intérêt du Barça

Selon les informations du Sun, l’ancien Mancunien souffrirait malgré tout du mal du pays. « Nous avons révélé cet été que Greenwood souffrait du mal du pays en France, malgré le fait qu’il vive avec sa compagne Harriet Robson et leurs deux jeunes filles », écrit le tabloïd britannique. Toujours selon le journal, l’international anglais pourrait être séduit par un futur rebond en Catalogne, où le FC Barcelone suivrait de près sa situation — même si le club catalan ne disposerait pas actuellement des moyens financiers nécessaires pour le recruter.

A lire : Mercato OM : Les dernières informations de Fabrizio Romano dans le dossier Greenwood !

Âgé de 24 ans, Mason Greenwood s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs ailiers droits d’Europe, combinant vitesse, sens du but et justesse technique. Son contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2029, rendant un départ à court terme hautement improbable. D’autant plus que, contrairement à ce que laisse entendre la presse anglaise, Greenwood a toujours affirmé se sentir heureux en Provence, où il bénéficie de la confiance totale de son entraîneur et du soutien du public du Vélodrome.

À ce stade, les rumeurs de nostalgie britannique paraissent donc surtout alimenter la chronique outre-Manche, tandis qu’à Marseille, Greenwood continue d’enchaîner les prestations étincelantes sous le maillot olympien.

Focus tactique sur Vermeeren !

Nouveauté sur FC Marseille, nous allons vous proposer des focus sur des prestations ou des joueurs de l’OM. Aujourd’hui nous avons décidé d’étudier les prestations de Vermeeren contre le Sporting et contre Lens (les images proviennent uniquement du match face à Lens). Nous analyserons notamment ses différentes postures lors des phases défensives, son alignement, son utilisation du ballon, ses appuis ainsi que sa perception de l’espace et du temps.

Une posture défensive exemplaire

Le buste est légèrement penché vers l’avant. La jambe avant, tendue, fait office de bloc sur le ballon, tandis que la jambe arrière, fléchie, assure l’appui moteur. Les bras sont écartés, favorisant l’équilibre et permettant une correction rapide de la posture en cas de duel perdu. Le regard, dirigé vers le bas, reste concentré sur le ballon. Dans cette position, il empêche totalement l’adversaire de repiquer vers l’intérieur et le contraint à chercher une solution le long de la ligne de touche. (Photo 1)

Réduction de l’espace et protection de l’axe

Vermeeren attaque la trajectoire du ballon pour forcer le joueur lensois à jouer en retrait et l’empêcher de se retourner. Il cherche ici à réduire l’espace et le temps d’action tout en protégeant l’axe. (Photo 2)

Orientation défensive et gestion des duels

On remarque qu’il se place en biais par rapport à la course du joueur adverse, l’orientant ainsi vers l’extérieur et évitant, une fois de plus, qu’il ne repique dans l’axe. Sa jambe avant s’incline, la jambe arrière reste fléchie, ce qui lui permet de conserver l’équilibre et de faire bloc si l’adversaire décide de se retourner. (Photo 3)

Positionnement entre les lignes

On le voit plus haut sur le terrain, entre les lignes, afin d’assurer le relais. Son corps est orienté de manière à protéger le ballon et à conserver la maîtrise de la possession. (Photo 4)

Des appuis solides et un sens du timing

Sur ce nouveau duel, Vermeeren garde les genoux fléchis et les jambes légèrement écartées pour pouvoir intervenir plus rapidement.

Ses appuis ne sont pas directement dirigés vers l’attaquant, mais orientés de façon à protéger l’axe et le couloir intérieur. (Photo 8)

Sur cette séquence, il se positionne avec un excellent sens du timing : suffisamment proche pour exercer une pression dissuasive et intervenir en cas d’erreur technique du porteur, tout en maintenant la distance nécessaire pour éviter d’être éliminé sur une feinte ou un changement de direction.

Avant même la réception du ballon, il oriente intelligemment son corps afin d’anticiper la prise d’information et de se replacer rapidement face au jeu.

Ses appuis, constamment dynamiques et légèrement fléchis, traduisent une disponibilité motrice permanente, garantissant à la fois stabilité et capacité de réaction immédiate. (Photo 5)

Un manque de prise de risque dans l’utilisation du ballon

C’est une fois la balle réceptionnée que, selon moi, apparaît son principal défaut : le manque de prise de risque.

On voit souvent Vermeeren faire gagner du temps à son équipe par sa justesse dans l’espace, mais il peine encore à exploiter cet espace, à « manger » les mètres ou à casser des lignes. (Photo 6)

Dans cette action, par exemple, il ne perd pas le ballon, mais choisit la solution la plus simple. Il s’est bien placé entre les lignes, a permis à l’équipe de gagner du temps, mais une fois en possession, il joue la facilité et perd ainsi l’avantage spatial créé. (Photo 7)

Des fulgurances offensives à exploiter

Ici, par exemple, il parvient à jouer en une touche vers l’avant, ouvrant immédiatement le couloir pour Paixão. (Photo 9)

Un peu plus tard, il reçoit le ballon et rejoue directement avec Emerson sur son côté. Pourtant, un espace intéressant s’ouvre derrière lui, qu’il aurait pu attaquer. (Photo 10)

Conclusion : un profil à encadrer

On constate que Vermeeren possède une qualité défensive remarquable dans les petits espaces. En revanche, il lui manque encore cet élan de folie, cette prise d’initiative ou simplement la confiance nécessaire pour exploiter les espaces qu’il crée lui-même.

C’est pourquoi ma principale interrogation ne concerne pas son profil, mais plutôt le joueur idéal à associer avec lui. Vermeeren a besoin d’un partenaire capable de faire les courses vers l’avant et d’attaquer les espaces pendant que lui assure l’équilibre défensif.

Mais la vraie question est la suivante : l’OM dispose-t-il aujourd’hui d’un tel profil dans son effectif ? À mon sens, la réponse est non. Aucun joueur ne semble actuellement capable de compléter parfaitement Vermeeren.

Attention toutefois : à plusieurs reprises lors des deux matchs, on l’a vu attaquer l’espace, et le danger est souvent venu de là. Il en est donc capable. Reste à savoir s’il lui faut simplement prendre confiance dans ce domaine… ou en avoir pleinement conscience.

Article rédigé par : Mathis Seghetto (@mseghetto)