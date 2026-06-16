Abonnements, UEFA, Mercato… Voici les 3 info OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 16 juin.

Info 1 : OM : la campagne de réabonnements décalée face à l’incertitude qui plane !

Face à l’incertitude entourant la décision attendue de l’UEFA, l’Olympique de Marseille a choisi de reporter le lancement de sa campagne de réabonnements. Initialement prévue ce mardi, celle-ci débutera une fois que le club aura été fixé par l’instance européenne, vraisemblablement dans les prochaines heures.

L’OM suspend le lancement de sa campagne de réabonnements

L’OM devait ouvrir ce mardi sa campagne de réabonnements pour la saison 2025-2026. Mais selon les informations de La Provence, le club marseillais a finalement décidé de repousser son calendrier en raison du contexte actuel et de l’attente de la décision de l’UEFA.

Les dirigeants olympiens espèrent être fixés d’ici mercredi ou jeudi. Tant que cette réponse officielle n’aura pas été communiquée, la campagne de renouvellement des abonnements restera suspendue.

Dimanche encore, l’Olympique de Marseille avait utilisé ses réseaux sociaux pour rappeler à ses supporters les dates prévues de cette opération. Mais, selon La Provence, la situation était particulièrement floue lundi au siège du club.

Les supporters du Vélodrome invités à patienter

Cette attente a également empêché toute communication sur les tarifs des abonnements. Aucune information n’a filtré concernant les prix qui devaient être proposés aux fidèles du stade Vélodrome.

Qu’ils soient installés dans les virages ou dans les tribunes latérales, les supporters de l’OM devront donc patienter avant de pouvoir procéder à leur réabonnement.

Cette décision illustre l’impact direct des procédures en cours avec l’UEFA sur l’organisation du club marseillais. En attendant le verdict de l’instance européenne, l’Olympique de Marseille a choisi de temporiser afin d’éviter toute communication prématurée concernant sa campagne de réabonnements.

Comme le révélait La Provence ce mardi, le flou persistant autour du dossier explique ce report inattendu, alors que les supporters attendaient l’ouverture de la procédure dès ce début de semaine.

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Info 2 : Tension, blocage, dossiers multiples… Pourquoi l’UEFA fait patienter l’OM ?

L’Olympique reste dans l’attente du verdict mais le temps semble long. Depuis maintenant près de deux semaines, la commission du contrôle financier analyse les comptes de l’OM avant de se prononcer sur sa décision finale qui pourrait lourdement impacter le club marseillais. Le verdict est attendu mercredi. L’attente commence à être longue. L’Olympique de Marseille patiente et reste bloqué alors que l’UEFA n’a toujours pas tranché sur l’avenir européen du club phocéen. Une situation qui appuie le sentiment d’incertitude qui entoure l’OM. L’OM, un club à l’arrêt Alors que Grégory Lorenzi a pris ses fonctions il y a quelques semaines déjà, le club olympien n’avance pas sur ses autres chantiers. Celui du coach est à l’arrêt. Habib Beye est toujours au club en attendant que Bruno Genesio le remplace. Du côté des départs, rien à signaler alors Marseille est dans l’urgence avant son audition face à la DNCG à la fin du mois. Quelques arrivées sont à signaler mais elle concerne plutôt la réserve que le groupe professionnel avec les signatures de Sacha Lung et Jephte Malanda. Des avancées au ralenti qui s’expliquent par l’avenir incertain de l’OM. “C’est le seul club où il ne se passe rien” Depuis près de deux semaines, l’UEFA épluche les comptes de l’Olympique de Marseille et son verdict se fait attendre. Les perspectives pourraient s’assombrir avec une potentielle exclusion de la Ligue Europa en ligne de mire. Une situation qui crispe le club en interne. Selon un salarié du club dans la Provence, “il y a de la tension dans l’air.” Un sentiment partagé par de nombreuses personnes au club qui ne savent pas de quoi l’avenir proche sera fait. “C’est actuellement le seul club où rien ne se passe, où il n’y a même pas de budget pour engager des joueurs pour l’équipe réserve. Tous les dossiers sont en stand-by”, explique à La Provence, un agent d’un Olympien incapable de fournir la moindre réponse aux clubs qui souhaitent se renseigner sur les éventuelles conditions de départ de son joueur. A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ce club italien rêve de faire venir Pierre-Emile Højbjerg ! L’OM devrait être fixé mercredi La situation dure depuis longtemps et elle devrait encore s’étirer quelques heures. Le dossier marseillais est compliqué pour l’UEFA à cause des dizaines de millions de déficit et son verdict ne cesse d’être repoussé. Les raisons sont multiples selon La Provence car les conséquences pourraient être dramatiques allant d’une simple mise en garde à l’exclusion de la Ligue Europa. L’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA étudie avec minutie le cas olympien mais aussi les dossiers des autres clubs européens. Au total, elle en compterait quinze dont ceux de Côme et de la Roma. L’UEFA souhaite dévoiler tous les verdicts au même moment, ce qui retarde l’échéance du dossier marseillais. Mais l’attente devrait bientôt s’arrêter. Selon les informations de L’Equipe, le verdict devrait être rendu ce mercredi. Une décision qui pourrait être difficile pour l’OM mais aurait, au moins, l’avantage de permettre d’y voir plus clair concernant la saison prochaine.

Info 3 : Mercato OM : Ce club italien rêve de faire venir Pierre-Emile Højbjerg !

Cadre incontournable de l’entrejeu de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg suscite l’intérêt de plusieurs clubs italiens à l’approche du mercato estival. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Atalanta suit de près la situation du milieu danois, tandis que l’Inter Milan continue de surveiller son évolution.

L’Atalanta apprécie le profil du milieu marseillais

Le club de Bergame prépare activement son effectif pour la saison à venir et aurait identifié Højbjerg comme une option de premier plan pour renforcer son milieu de terrain. Toujours selon Gianluca Di Marzio, le joueur de l’OM correspond au profil recherché par la formation italienne.

L’Atalanta entame un nouveau cycle avec l’arrivée de Maurizio Sarri sur son banc. Dans ce contexte, plusieurs pistes sont étudiées afin d’apporter davantage d’expérience et d’équilibre à l’effectif. Le nom de Pierre-Emile Højbjerg figure parmi les joueurs observés.

Pour autant, aucun élément ne laisse penser à ce stade que l’international danois envisage un départ de Marseille durant ce mercato. L’intérêt de l’Atalanta demeure donc pour l’instant au stade de la réflexion.

Un joueur apprécié de longue date en Serie A

Le dossier Højbjerg ne laisse pas indifférents plusieurs dirigeants italiens. Gianluca Di Marzio indique notamment que Cristiano Giuntoli apprécie le profil du milieu de terrain depuis plusieurs années. Ce dernier avait déjà tenté de l’attirer lorsqu’il occupait des fonctions à la Juventus.

Cette cote importante en Italie s’explique par les qualités reconnues du joueur : expérience du haut niveau, volume de jeu, leadership et capacité à stabiliser l’entrejeu.

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Un élément clé du projet marseillais

Arrivé à l’OM lors du mercato estival 2024, Pierre-Emile Højbjerg est engagé avec le club phocéen jusqu’en juin 2028. Le milieu danois s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif, même s’il a déçu en seconde partie de saison…

Lors de la saison écoulée, il a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de cinq buts et cinq passes décisives. Des statistiques qui illustrent son influence dans le jeu marseillais et expliquent pourquoi plusieurs clubs européens restent attentifs à sa situation.

À l’heure actuelle, aucune démarche concrète n’a été évoquée, mais l’intérêt persistant venu d’Italie confirme que Pierre-Emile Højbjerg fait partie des joueurs les plus cotés de l’effectif olympien à l’approche de l’ouverture du mercato.