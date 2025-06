Accord de principe pour la première recrue, discussions avec un international portugais et une offre pour Aguerd… Les 3 infos mercato OM du jour

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 6 juin 2025 ! Au programme ce soir : l’OM a trouvé un accord définitif avec Gomes, une nouvelle piste portugaise pour le poste de latéral droit et un défenseur de Premier League priorisé pour la défense !

Mercato : accord de principe entre l’OM et Angel Gomes !

L’Olympique de Marseille tient peut-être sa première recrue estivale. Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le club phocéen et Angel Gomes. Le milieu anglais de 24 ans, formé à Manchester United et actuellement au LOSC, est sur le point de s’engager pour trois saisons avec l’OM.

Convoité également par Tottenham et West Ham, Angel Gomes a finalement donné sa préférence à Marseille. Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le club marseillais. Séduit par le projet proposé et par la perspective de disputer la Ligue des champions, l’international anglais a choisi de poursuivre sa progression sous les couleurs olympiennes. Une belle opération pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui espèrent conclure le dossier dans les prochains jours.

Le club marseillais souhaite finaliser l’arrivée du joueur cette semaine. Libre de signer un pré-accord avec le club de son choix depuis le mois de janvier, l’Anglais donc rejoindre un OM ambitieux pour la saison à venir. Une recrue prometteuse pour l’OM, qui s’active en coulisses pour lancer son mercato.

🚨🚨🚨 Accord de principe trouvé entre l’OM et Angel Gomes.

Mercato : L’OM discute avec un finaliste de la Ligue des Nations !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Alors que le club prépare activement la saison prochaine avec l’objectif d’être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions, la direction multiplie les pistes pour renforcer son effectif.

Nelson Semedo dans le viseur de l’OM

Selon nos informations, l’OM est actuellement en discussions avancées avec Nelson Semedo, latéral droit international portugais de 31 ans. Libre de tout contrat, le joueur de Wolverhampton intéresse fortement les dirigeants marseillais. Passé par le Benfica Lisbonne (2012-2017) puis par le FC Barcelone (2017-2020), Semedo évolue en Premier League depuis 2020, où il est un cadre de Wolverhampton.

Cette saison, il a disputé 34 matches de championnat, délivrant 4 passes décisives. Son profil a séduit Medhi Benatia et la direction marseillaise. Le joueur se distingue par sa vitesse, sa maîtrise technique, sa capacité à dribbler et son volume de jeu. Autant de qualités qui correspondent aux besoins du club phocéen.

Une concurrence forte avec Benfica et Wolverhampton

Cependant, l’OM devra faire face à une concurrence sérieuse. Wolverhampton ne souhaite pas se séparer de son latéral et lui a transmis une proposition de prolongation de contrat avec une importante revalorisation salariale. De son côté, le Benfica Lisbonne a également manifesté son intérêt pour un retour de son ancien joueur. Le joueur est actuellement engagé avec la sélection portugaise dans le cadre de la Ligue des Nations, ce qui pourrait repousser une prise de décision.

En parallèle, l’OM a également trouvé un accord de principe avec Angel Gomes, milieu de terrain anglais du LOSC, ce qui témoigne de l’activisme actuel du club sur le marché des transferts.

Mercato : L’OM passe à l’attaque pour un défenseur de Premier League !

L’OM continue de mener son mercato et avance sur plusieurs fronts à la fois. Récemment, c’est la piste autour du défenseur Nayef Aguerd qui aurait été relancé, alors que les olympiens seraient passés à l’attaque pour tenter de recruter le joueur marocain.

Les olympiens font des pieds et des mains depuis le début du mercato afin de récupérer le plus de joueurs talentueux. Après la piste menant à Angel Gomes, qui serait en excellente voie, le club veut se concentrer désormais sur sa priorité durant ce mercato : la défense. Attentif aux moindres gosses occasion afin de foncer sur des gros coups, le club aurait identifié une piste prioritaire dans ce secteur.

Et tandis que la piste menant à Medina est toujours active et semble se concrétiser de plus en plus, c’est un autre joueur qui aurait été ciblé par l’OM pour en faire sa priorité dans l’axe. Il s’agit en effet de Nayef Argued, le défenseur central de West Ham United, qui a été prêté toute la saison à la Real Sociedad. Des rumeurs autour de sa venue avaient déjà vu le jour l’été dernier, mais sans succès. Il pourrait cette fois-ci être définitivement recruté pour en faire le titulaire au côté de Balerdi.

Des premiers contacts avec Aguerd !

En effet, selon Footmercato, le joueur serait la priorité de Longoria, alors que la piste menant à Laporte semble s’être éteinte. Un défenseur expérimenté donc qui pourrait venir apporter de la stabilité et de la confiance dans la défense marseillaise, qui en a cruellement manquée cette saison. Pour autant, comme dit plus tôt, la piste menant à Medina est toujours bien active alors que l’OM espère recruter les deux joueurs.

Et récemment, des premiers contacts auraient eu lieu avec le joueur afin de tomber d’accord sur les contours d’un contrat. Cependant aucune information concernant les termes de ce contrat n’est sortie et, même en cas d’accord, il faudra toujours négocier avec West Ham, propriétaire du joueur jusqu’en 2027. D’autres clubs sont aussi à l’affût, parmi eux : l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen.