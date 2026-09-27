Adidas de retour, verdict pour Gouiri et les hommes de l’ombre : les 3 infos OM de ce dimanche

Le probable retour anticipé d’Adidas constitue une excellente nouvelle pour les finances de l’OM. Amine Gouiri connaît également la nature de sa blessure, tandis que la profondeur limitée de l’effectif pourrait offrir un rôle inattendu à plusieurs Olympiens. Voici les trois informations marseillaises de ce dimanche 27 septembre 2026.

Adidas dès 2027, un accord très lucratif pour l’OM ?

Le retour d’Adidas à l’OM pourrait intervenir plus rapidement que prévu. D’après les informations dévoilées par RMC Sport et Footy Headlines, la marque allemande pourrait équiper le club marseillais dès la saison 2027-2028, soit un an avant la fin initialement prévue du contrat avec Puma.

Des discussions seraient en cours pour organiser cette transition anticipée. Le futur contrat avec Adidas pourrait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par saison à l’OM, contre une somme estimée entre 20 et 25 millions avec Puma. Aucun communiqué officiel n’a encore été publié et les modalités de sortie du contrat actuel restent inconnues.

Dans une période marquée par la nécessité de réduire les dépenses et de rééquilibrer les comptes, cette augmentation potentielle des recettes représenterait une excellente nouvelle. Le retour des trois bandes aurait également une forte portée symbolique, Adidas ayant accompagné plusieurs grandes périodes de l’histoire olympienne.

Gouiri absent une grosse semaine ?

La blessure d’Amine Gouiri avec la sélection algérienne ne devrait finalement pas entraîner une longue indisponibilité. Sorti avant la 20e minute contre la Zambie, l’attaquant marseillais souffrirait d’une gêne au quadriceps de la cuisse gauche.

Selon La Provence, relayée par Football Club de Marseille, Gouiri devrait être éloigné des terrains pendant un peu plus d’une semaine. Il va quitter le rassemblement de l’Algérie afin de poursuivre ses soins à Marseille.

Sa participation au déplacement à Troyes, programmé le 11 octobre, ne serait pas remise en cause à ce stade. Une nouvelle plutôt rassurante pour Bruno Genesio, même si le staff olympien devrait suivre attentivement l’évolution de sa blessure.

La saison pourrait se jouer avec les joueurs inattendus

La sérieuse blessure à la hanche de Derek Cornelius rappelle la fragilité d’un effectif marseillais qui offre peu de solutions dans plusieurs secteurs. Avec huit rencontres à disputer en 28 jours après la trêve, Genesio devra pourtant organiser une rotation.

Cette situation pourrait permettre à Bamo Meïté, Alexi Koum et Ulisses Garcia d’obtenir davantage de temps de jeu. Meïté possède l’expérience de la Ligue 1 et la puissance nécessaire pour intégrer la rotation défensive. Koum peut évoluer dans l’axe ou dépanner sur le côté gauche, tandis que Garcia représente une doublure expérimentée derrière Emerson.

Keyliane Abdallah a déjà montré la voie. Buteur contre Strasbourg puis face au Besiktas pour sa première titularisation européenne, le jeune attaquant s’est installé comme une solution crédible dans la rotation.

Faris Moumbagna pourrait lui aussi profiter de cette période. Son profil puissant permet à Genesio de disposer d’une alternative différente en attaque, notamment pour peser sur une défense ou conserver le ballon.

Avec un groupe aussi court, l’OM ne pourra pas traverser la saison avec seulement onze titulaires. Les résultats marseillais dépendront donc aussi de joueurs qui semblaient destinés à rester dans l’ombre au début de l’exercice.