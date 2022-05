Affrontements avec les supporters de Feyenoord, l’hommage à Furiani par Longoria et le communiqué cinglant des Winners… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les 3 infos OM du jour ! Ce jeudi, uAffrontements avec les supporters de Feyenoord, l’hommage à Furiani par Longoria et le communiqué cinglant des Winners…

OM – Feyenoord : Gros affrontements entre supporters, 20 personnes interpelées !

Ce soir, l’OM affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Conference League, dans un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant. Ce qui devait rester une fête à malheureusement une nouvelle fois dégénérée. Hier, des groupes de supporters marseillais et néerlandais se sont affrontés dans les rues de Marseille et 7 supporters ont été interpellés.

C’était craint et redouté, cela n’a pas loupé. Après un match aller à Rotterdam sans incidents majeurs où les supporters de l’OM ont été parfaitement encadrés, on attendait le même calme pour le match retour où le spectacle était attendu seulement sur le terrain. Réputés pour être des supporters très passionnés, les néerlandais sont arrivés à Marseille dès mercredi matin mais n’ont pas bénéficié du même encadrement jusqu’au match de ce soir.

5 supporters de l’OM interpellés !

Alors que certaines vidéos commençaient à tourner sur les réseaux sociaux où l’on apercevait des tensions entre supporters du Feyenoord, visiblement alcoolisés et supporters marseillais dans les rues de la ville, cela s’est poursuivi toute la journée d’hier. Selon les informations de France Info, des petits groupes de supporters se sont affrontés dans les rues, sans incidents majeurs comme l’a confirmé la préfecture de Police. Les forces de l’ordre ont du néanmoins intervenir à chaque fois pour dissiper les échauffourées.

Selon l’Equipe, 20 personnes ont été interpellées à Marseille au cours d’incidents entre supporters mercredi soir dont 5 marseillais. 3 d’entre eux pour « port d’armes par destination » et deux pour « transport de mortiers d’artifice ». Un supporter du Feyenoord a été arrêté en possession d’un couteau, un autre pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Marseille fan turns up to a Feyenoord hangout in an Ajax shirt🥴 I think there’ll be more stories to come…#OMFEYpic.twitter.com/OTMovoBlNj — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) May 4, 2022

Une fan zone et pas de cortège pour les néerlandais !

Selon les informations de RMC Sport, une fan zone sera mise en place près des plages du Prado pour accueillir les fans du Feyenoord et éviter tout débordements. Un espace réservé où tout sera fait pour garder au maximum les supporters dans la zone. Des animations, un DJ, des food trucks seront mis à disposition.

Enfin, habitués généralement à employer le « fan walk » où ils se rendent à pied et en chantant au stade, les supporters du Feyenoord ne seront cette fois-ci pas autorisés à le pratiquer pour éviter des débordements aux alentours du stade ou dans la ville.

OM : Nullité, arrogance, corruption… le communiqué cinglant des South Winners sur l’arbitrage !

Après la défaite 0-3 de l’OM face à Lyon, le plus gros groupe des supporters marseillais, les South Winners ont publié un communiqué afin de pointer du doigt l’arbitrage, la Ligue…

Les SW ont sorti la sulfateuse. Le groupe de supporters marseillais s’insurge après la défaite 0-3 de l’OM face à Lyon. Les médias complices, l’arrogance de l’arbitre, les instances… tout le monde en prend pour son grade…

Le tristement célèbre Anthony Gauthier

« C’est un des plus grands comiques qui composent les instances arbitrales, le tristement célèbre Anthony Gauthier, coutumier du fait, qui fait montre de toute sa nullité, de la suffisance et de son arrogance pour nous la faire à l’envers une de plus et œuvrer clairement pour que notre équipe ne soit pas en mesure de gagner. La pression de certains dirigeants, qui peuvent avoir la main sur toute la LFP, autre institution corrompue de notoriété publique, était sans doute trop forte car son équipe ne peut pas se permettre de ne pas jouer la moindre compétition européenne. »South Winners– source : Communiqué (04/05/2022)

Sampaoli agacé par les décisions de l’arbitre !

Pas de nature à se cacher derrière les décisions arbitrales en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est cette fois lâché concernant l’arbitrage d’Anthony Gauthier sur cet Olympico :

» Oui car avant cette erreur, on était présents, je pense qu’on avait le contrôle mais cette situation a tout changé et on ne peut pas revenir dessus. Cela m’embête car on était meilleurs qu’eux avant le but lyonnais qui a tout changé. On a essayé ensuite de revenir mais ce but a vraiment tout changé. Oui, déception, c’est vraiment le mot. Sincèrement, ces décisions m’attristent, cette situation est très douloureuse à supporter pour nous mais on ne pourra pas changer ça. « Jorge Sampaoli– Source : Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)

OM – Drame de Furiani : Longoria annonce un hommage pour le match face au Feyenoord !

Ce jeudi 5 mai, l’Olympique de Marseille affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Conference League. Une date qui interpelle car aucun match professionnel ne devrait se jouer à cette date en France en raison du drame de Furiani survenu il y a 20 ans. Si le match va se dérouler, Marseille par le biais de Pablo Longoria a annoncé qu’un hommage serait rendu ce soir au Vélodrome.

Un match primordial qui ne doit pas occulter l’histoire. Ce soir, l’Olympique de Marseille va défier le Feyenoord Rotterdam dans une demi-finale qui sent la poudre. En jeu : une finale européenne. Ce match aura également une saveur particulière pour une raison historique. En effet, il y a tout juste 20 ans, avait eu lieu le drame de Furiani. Avant une demi-finale de Coupe de France qui devait opposer Bastia et Marseille, la tribune nord du stade s’est effondrée, provoquant la mort de 18 personnes et faisant 2 357 blessés.

Un monument à Marseille !

Par la voix de son président, Pablo Longoria, les phocéens ont exprimé leur désir de rendre hommage à ce tragique évènement. Les marseillais porteront un brassard noir et une minute de silence sera respectée. Le dirigeant espagnol, interrogé sur les ondes d’Europe 1, est même allé plus loin en affirmant son envie d’ériger un monument dans la ville pour rendre hommage :

« L’OM doit être à la hauteur du souvenir du drame de Furiani. J’aimerais faire un hommage qui reste, ériger un monument ici à Marseille, pour rappeler que c’était une page importante et très touchante de notre histoire. » Pablo Longoria -Source : Europe 1 (05/05/2022)