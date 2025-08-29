Aguerd, Mainoo, Zinchenko… fin de mercato bouillante ? les 3 infos OM du jour…

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 29 aout 2025 dans l’actualité de l’OM et du mercato du club marseillais.

L’OM relance la piste Aguerd !

L’Olympique de Marseille a passé la vitesse supérieure ces dernières heures dans le dossier Nayef Aguerd. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a ouvert des discussions avec West Ham pour tenter de recruter l’international marocain.

Le défenseur central de 29 ans, sous contrat avec les Hammers, est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM. Les négociations avancent désormais plus concrètement, même si rien n’est encore finalisé à ce stade. Signe important, la venue éventuelle de Nayef Aguerd est indépendante de celle de Joël Ordoñez, également ciblé par le club marseillais pour renforcer son secteur défensif.

🔵⚪️ #OM 🚨 Joël Ordoñez (Club Bruges) ne veut qu’une chose : signer à Marseille ! 🇪🇨 Le défenseur de 21 ans repousse les approches de Premier League (notamment Crystal Palace) et pousse pour rejoindre De Zerbi. 👉 Les clubs avancent bien vers un accord.

(@sachatavolieri) pic.twitter.com/fGf3NPN5ag — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

En parallèle, la concurrence existe sur ce dossier. Toujours selon Foot Mercato, le club anglais de Sunderland est également passé à l’action. Les Black Cats ont transmis une offre officielle à West Ham pour tenter d’attirer le défenseur marocain. Une situation qui pourrait compliquer les plans de l’OM et obliger la direction à accélérer pour convaincre le joueur et son club actuel.

🔥 L’#OM accélère sur Nayef #Aguerd 🔵 Discussions en cours avec West Ham

⚪ Dossier indépendant de celui de Joël #Ordoñez

⚡ Sunderland a déjà formulé une offre officielle aux Hammers (Source : @footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/MPdyk9WOw5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

Pour Marseille, l’arrivée d’un défenseur d’expérience redevient une priorité. Le secteur défensif a souvent été pointé du doigt cette saison, et le profil de Nayef Aguerd, habitué à la Premier League et aux joutes européennes, correspond aux attentes du staff et de la direction. Reste à savoir si les discussions engagées avec West Ham déboucheront sur un accord dans les prochains jours.

À ce stade, aucune information supplémentaire n’a filtré sur la nature des discussions ni sur les éventuelles conditions financières. Mais l’OM se montre actif et entend bien jouer ses cartes dans ce mercato pour renforcer un effectif qui en a besoin.

Kobbie Mainoo en prêt à l’OM ?

L’avenir de Kobbie Mainoo agite les coulisses de Manchester United. Selon les informations de Graeme Bailey, le jeune milieu anglais a demandé à quitter le club en prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu, alors que la Coupe du monde 2026 approche. Sous les ordres de Ruben Amorim, le joueur de 19 ans peine à s’imposer et estime qu’une expérience loin d’Old Trafford pourrait accélérer sa progression.

La demande de prêt de Mainoo a toutefois été refusée par United, qui souhaite le voir « se battre pour sa place » et a assuré à son entourage qu’il ne serait pas vendu. Néanmoins, la possibilité d’un départ temporaire n’est pas totalement écartée, comme l’a confié Bailey à United in Focus. « United a écouté Mainoo et son équipe en termes de désir de football, mais ils sont enclins à le garder. Le joueur n’est pas content, et voyons comment cela se passe d’ici lundi », a expliqué le journaliste.

🚨💣 Kobbie Mainoo a demandé à quitter Manchester United en prêt ! 👉 Le milieu anglais suscite déjà l’intérêt du RB Leipzig et de l’#OM. Roberto De Zerbi verrait en lui le profil idéal pour remplacer Adrien Rabiot. Dossier chaud à suivre 🔥⚪️🔵#TeamOM #Mercato #MUFC pic.twitter.com/qH4V79iKW2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

Le clan Mainoo continue de plaider pour un prêt jugé bénéfique à sa carrière, d’autant que le joueur vise une place dans le groupe de Thomas Tuchel avec l’Angleterre. Plusieurs clubs suivent sa situation, dont le RB Leipzig et surtout l’Olympique de Marseille. Selon Bailey, Roberto De Zerbi verrait en Mainoo un profil capable de combler le vide laissé dans l’entrejeu par le départ d’Adrien Rabiot cet été.

Toujours d’après le journaliste britannique, United ne souhaite pas prêter le milieu de terrain en Premier League, malgré l’intérêt de nombreux clubs anglais. En revanche, un prêt à l’étranger est étudié, et l’OM se positionne comme une option crédible. Bailey souligne d’ailleurs l’attrait d’une équipe phocéenne en Ligue des champions, où Mainoo pourrait retrouver d’anciens joueurs formés à United, comme Mason Greenwood et Angel Gomes.

À trois jours de la fin du mercato, la situation reste donc incertaine. United évoque déjà la possibilité de nouvelles discussions contractuelles si le joueur reste, mais le clan Mainoo pousse pour une solution qui lui offrirait du temps de jeu régulier. L’OM, attentif, garde une carte à jouer dans un dossier qui pourrait se débloquer dans les toutes dernières heures du marché.

L’OM tente Oleksandr Zinchenko… reste à résoudre le problème de salaire !

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato et pourrait frapper un gros coup sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste David Ornstein pour The Athletic, le club phocéen travaille sur un accord pour signer Oleksandr Zinchenko, actuellement sous contrat avec Arsenal.

Le défenseur ukrainien, âgé de 28 ans, est considéré comme une recrue potentielle de poids pour renforcer l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche comme au milieu, Zinchenko apporterait son expérience internationale et sa polyvalence à l’OM, engagé cette saison en Ligue 1 et sur la scène européenne.

🚨 EXCL: Marseille working on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal. #OM exploring permanent move for 28yo defender but complicated by Ukraine int’l #AFC salary – significant issue + solution needed for deal to advance; talks ongoing @TheAthleticFC https://t.co/21vfZFo5li — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2025



Toujours selon Ornstein, l’OM étudie la faisabilité d’un transfert permanent. Mais plusieurs obstacles subsistent. Le premier concerne la situation sportive de l’Ukraine, encore engagée dans ses compétitions internationales, ce qui complique l’avancée des discussions. Le deuxième point touche au salaire du joueur, jugé élevé pour les standards marseillais.

“Un problème important et une solution nécessaire pour que l’accord avance”, précise le journaliste britannique, soulignant que les négociations restent en cours entre les différentes parties.

Zinchenko, arrivé à Arsenal en provenance de Manchester City en 2022, a disputé de nombreux matchs de Premier League et possède une solide expérience en Ligue des champions. Son profil correspond à la volonté de l’OM de recruter des joueurs confirmés, capables de s’imposer rapidement dans un collectif en reconstruction.

Si l’opération venait à aboutir, ce serait l’un des transferts marquants du mercato estival pour Marseille, après plusieurs arrivées déjà actées. Mais le dossier reste complexe et dépendra des compromis financiers trouvés avec le joueur et son entourage.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille continue ses discussions dans l’espoir de convaincre Zinchenko et Arsenal, tout en travaillant en parallèle sur d’autres pistes.