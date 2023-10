Un autre dirigeant sur le départ, le tirage au sort de la CAN 2024 et de nouvelles révélations sur l’avenir de Zidane ? Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Après Ribalta, un autre dirigeant sur le départ. Les internationaux de l’OM fixés pour la CAN 2024. De nouvelles révélations sur l’avenir de Zinédine Zidane ?

Mercato OM: Après Ribalta, un autre dirigeant sur le départ

Après le départ de Javier Ribalta, un autre dirigeant pourrait également quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours.

Les manœuvres se poursuivent à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football. Un autre dirigeant marseillais serait également sur le départ.

A LIRE AUSSI: Mercato ex OM: Alexis Sanchez déjà remplacé à l’Inter ?

David Friio proche du départ ?

OM. L’avenir du directeur sportif David Friio en discussionshttps://t.co/JBsz3rMzX5 — La Provence OM (@OMLaProvence) October 12, 2023

🔹 L’avenir de David Friio à l’OM est également incertain. Il pourrait faire les frais de l’arrivée d’un nouvel homme dans le secteur sportif. Une importante réunion du CSE de l’OM s’est tenue aujourd’hui. Les nouvelles responsabilités de Stéphane Tessier se sont confirmées.… pic.twitter.com/rVwkloMuob — MercatOM (@Mercat_OM) October 12, 2023

Selon les informations de La Provence, l’avenir du directeur sportif David Friio est incertain et aussi en discussions. Le quotidien précise que le poids pris par Stéphane Tessier, le directeur général, s’est d’avantage confirmé. À voir si l’OM officialisera un nouveau départ dans les prochaines semaines.

CAN 2024: Les internationaux de l’OM sont fixés !

L’OM pourrait voir filer 8 de ses joueurs à la CAN en janvier prochain. Le tirage au sort de cette Coupe d’Afrique des Nations 2024 afin de déterminer les groupes pour la phase finale du tournoi s’est déroulé jeudi soir.

Pour cette CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le tirage au sort a eu lieu le 12 octobre 2023 à Abidjan. Ndiaye, Sarr et peut être Gueye (Sénégal) se retrouve dans le groupe C avec le Cameroun de Simon et Mughe. Le Maroc d’Ounahi et Harit est lui dans le groupe F avec la RDC de Mbemba !

La composition des groupes de la CAN 2024

Groupe A : Côte d’Ivoire / Nigeria / Guinée équatoriale / Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte / Ghana / Cap-Vert / Mozambique

Groupe C : Sénégal / Cameroun / Guinée / Gambie

Groupe D : Algérie / Burkina Faso / Mauritanie / Angola

Groupe E : Tunisie / Mali / Afrique du Sud / Namibie

Groupe F : Maroc / RDC / Zambie / Tanzanie

🚨 OFFICIEL : LES GROUPES POUR LA CAN 2024 !!! 🇨🇮🏆🤩 pic.twitter.com/iWs1DFJes5 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 12, 2023

A LIRE AUSSI:Internationaux OM : Match Pays Bas vs France… à quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

Jusqu’à 9 joueurs de l’OM peuvent disputer la CAN

Neufs joueurs olympiens pourraient partir du club pendant près d’un mois en janvier. Certains sont quasiment assurés d’être sélectionnés comme Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (Sénégal), Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc), Chancel Mbemba (République Démocratique du Congo). D’autres peuvent également être appelés comme Pape Gueye (Sénégal), qui sera de retour à la compétition en novembre, ou les Camerounais François Mughe et Simon Ngapandouetnbu. Enfin, Bamo Meïté n’est pas dans les plans de la Côte d’Ivoire, mais ses performances (s’il obtient du temps de jeu) à Marseille dans les trois prochains mois peuvent lui ouvrir des portes.

Vente OM: De nouvelles révélations sur l’avenir de Zinédine Zidane ?

Le futur de Zinédine Zidane fait énormément parler. Son nom a régulièrement été associé à l’Olympique de Marseille, notamment ces dernières heures.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane reste un entraîneur très convoité. Annoncé sur le banc de la Juventus, du Paris Saint-Germain, du Real, de l’OM et même en Arabie Saoudite, le champion du monde 98 n’a pour l’heure relevé aucun nouveau challenge. Le Français a évité, comme à son habitude, toute agitation sur le sujet, contrairement aux médias qui secouent le dossier ces derniers jours.

A LIRE AUSSI:Pays Bas vs France : Quel onze ?

Le PSG à exclure, vers un duel Madrid Marseille pour Zidane ?

⭐️ Las OPCIONES de ZIDANE: 👉 El Real Madrid.

👉 El Olympique de Marsella si cambia de propietario.

❌ Rechazó una oferta del PSG. ✍️ Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/dLzsXOqdIo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2023

Selon les informations de l’émission El Chiringuito, le PSG est désormais une option à totalement écarté pour Zidane. L’avenir du technicien français de 51 ans se situerait soit à Madrid, pour remplacer Carlo Ancelotti, annoncé sélectionneur du Brésil à partir de juin 2024, ou du côté de Marseille dans le cadre d’une reprise du club phocéen, tandis que la rumeur a été lancé via France Bleu dans un ticket avec l’Arabie Saoudite.