Bataille pour Malinovskyi, retournement de situation pour Sanchez? Les graves accusations sur l’arbitre vs Pana… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Bataille pour Malinovskyi, retournement de situation pour Sanchez? Les graves accusations sur l’arbitre vs Pana…

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette rencontre face au Panathinaïkos a été marquée par l’arbitre du soir, monsieur Istvan Kovacs. Un compte spécialiste du football roumain explique qu’il n’était pas à son coup d’essai !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a perdu sa rencontre aller face au Panathinaïkos en Grèce. L’arbitre du match, monsieur Istvan Kovacs s’est illustré dès la première minute avec un carton jaune donné à Geoffrey Kondogbia à la 30e seconde de la rencontre.

Le Roumain s’est illustré durant toute la rencontre en favorisant les décisions arbitrales envers le Panathinaïkos. Ce qui devait arriver arriva, Kondogbia s’est même fait expulser, laissant les Marseillais à 10 pour la dernière demi-heure de la rencontre.

Pendant le match, les supporters marseillais ont râlé contre l’arbitre sur les réseaux sociaux. Un compte francophone spécialiste du football Roumain a fait une publication pour faire état des controverses qui existent autour d’Istvan Kovacs. D’après le compte @FootRoumain, il insulterait les joueurs, mépriserait ses collègues et surtout serait soupçonné de corruption, notamment dans le championnat roumain.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur le départ de Malinovskyi !

Le départ de Ruslan Malinovskyi n’a jamais été aussi proche. L’Olympique de Marseille a un accord de principe avec Besiktas pour le transfert du joueur. Mais ce dernier privilégie toujours le Torino.

Besiktas pousse pour enrôler Ruslan Malinovskyi. Après s’être mis d’accord avec l’Olympique de Marseille, le club turc a fait une proposition importante au joueur, mais ce dernier préfère toujours rejoindre le Torino selon Fabrizio Romano. Le club italien propose un prêt payant de 1 million d’euros plus une option d’achat de 9 millions d’euros. Marseille demande 1 million de plus au Toro d’après La Stampa, relayée par Guillaume MP, journaliste d’Eurosport.

À LIRE ÉUSSI : Mercato OM : Nouveau coup de théâtre pour Sanchez ?

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder 🇺🇦

Understand Malinovskyi’s priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open. pic.twitter.com/2gxCYrKVeX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023