Blanco très optimiste avant la réception du PSG ! Alessandrini revient sur sa relation tumultueuse avec Bielsa ! Gerets mis à l’honneur face au PSG ! Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Blanco très optimiste avant la réception du PSG ! Alessandrini revient sur sa relation tumultueuse avec Bielsa ! Gerets mis à l’honneur face au PSG !

L’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Ruben Blanco s’est montré très optimiste dans une interview accordée à AS: « Je pense que nous allons réellement le gagner. J’encourage les gens à regarder le match. (…) Ils vont adorer. »

Après avoir annoncé sa retraite ce mercredi, Romain Alessandrini est revenu sur les moments importants de sa carrière, notamment celui à l’Olympique de Marseille sous les ordres d’un Marcelo Bielsa aussi frustrant qu’impressionnant.

Romain Alessandrini a mis un terme à sa carrière à l’âge de 34 ans ce mercredi. L’ex-milieu offensif est revenu sur son passage à l’OM dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« J’étais parti par la petite porte de l’OM quand j’avais arrêté le football à 15 ans, a affirmé Alessandrini. Là, je me suis dit « c’est la meilleure des occasions de revenir par la grande porte et de jouer dans le club que t’as laissé ». Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, c’est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Ouah, ce qu’a apporté Bielsa lors des 6-7 premiers mois, c’était du jamais vu en Ligue 1. Il y avait une grinta extraordinaire, des résultats… J’étais sur le banc au début, j’entrais en jeu dans les 30 dernières minutes avec Batshuayi et Barrada, mais même depuis le banc, je les regardais jouer et je me disais « c’est trop ». S’il porte bien son surnom ? Ouais, il est très spécial. Moi j’ai eu quelques déboires avec lui, mais il a laissé un bon souvenir dans la tête des supporters marseillais, et c’est ce qui compte. Il a apporté quelque chose que les gens n’oublieront jamais. Après au niveau personnel, c’était plus compliqué, mais c’est derrière moi désormais », a conclu le jeune retraité.

OM: Gerets mis à l’honneur face au PSG !

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille (2007-2009), Eric Gerets sera au Vélodrome ce dimanche pour la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Comme chaque année, le Classique qui oppose l’OM et le PSG va attirer au Vélodrome quelques anciennes gloires olympiennes ou personnalités publiques. C’est le cas d’Eric Gerets, ancien coach olympien entre septembre 2007 et mai 2009. Le Belge, particulièrement apprécié par les supporters, a laissé de grands souvenirs à Marseille avec un podium à la clé dès sa première saison et une lutte pour le titre en 2009.

Gerets sur la pelouse avant le coup d’envoi

• Eric Gerets sera présent à l’Orange Vélodrome dimanche : il devrait être mis à l’honneur avant le match et descendra au moins au bord de la pelouse avant le coup d’envoi d’#OMPSG. RMC | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/mW7N1OSnVo — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) March 30, 2024

Gerets est arrivé ce samedi midi à Marseille et y passera le week-end en famille. Le club phocéen devrait d’ailleurs le mettre à l’honneur avant le match, et au minimum le faire descendre au bord de la pelouse avant le coup d’envoi d’après les informations de RMC Sport.

Eric Gerets fêtera ses 70 ans en mai prochain. Il est affaibli physiquement mais très ému et ravi de retrouver la cité phocéenne l’espace de quelques jours.

