Bon plan mercato OM : Kevin Álvarez, un latéral mexicain très complet !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, Máximo Perrone, et Anass Zaroury, on vous propose Kevin Álvarez.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

.

A lire : Mercato OM : Longoria confirme une priorité, à un poste précis !

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la blessure d’Harit et le possible départ de Gerson devrait amener l’OM à recruter lors du mercato hivernal.

FOCUS SUR Kevin Álvarez Club actuel Pachuca Poste Latéral droit Taille 1m76 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

Kevin Álvarez est un jeune latéral droit mexicain de 23 ans. Ce droitier peut aussi dépanné à gauche, il a été formé à Pachuca et participe à la Coupe du Monde 2022.

Kevin Álvarez est tactiquement en place

Notre confrère Diego Calmard (@diegoclalmard), auteur de la biographie sur Gignac : El Bómboro, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Kevin Álvarez est le latéral droit du club de Pachuca, il a 23 ans. Il participe à la coupe du monde au Qatar dans le rôle de doublure à ce poste avec la sélection du Mexique. C’est un joueur très complet, un latéral offensif doté d’une bonne qualité de centre. Il est tactiquement en place. » Diego Calmard – source : FCMarseille (23/11/2022)