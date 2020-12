Bon Plan Mercato OM : Le pari Adolfo Muñoz pour l’après Thauvin

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous présente plusieurs profils. Après le gardien Álvaro Montero, le latéral gauche équatorien Diego Palacios, et le milieu de terrain Moisés Caicedo, place à Adolfo Muñoz, milieu offensif polyvalent…

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

On vous propose un jeune talent équatorien, un milieu offensif de 22 ans…

FOCUS SUR Adolfo Muñoz Club actuel LDU Quito (Equateur) Poste Milieu offensif Taille 1m66 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 0.6M€

Adolfo Muñoz, un petit format, un profil à la Valbuena

« Vu qu’il y a de fortes chances que Florian Thauvin ne soit plus là la saison prochaine, pour le remplacer il y a un profil en Equateur qui pourrait coller. C’est un jeune qui vient de connaitre sa première section en novembre, il a 22 ans, c’est Adolfo Munoz. C’est un joueur qui a les deux pieds, pied gauche ou pied droit cela ne lui pose pas de problème. Il peut donc jouer dans les deux couloirs. Il joue à LDU Quito, club qui joue aussi la Libertadores face à Santos. Ce n’est pas le plus connu des équatoriens, pour 3 ou 4 M€ tu peux faire ce pari-là. Ce n’est pas vraiment risqué car on n’est pas sur un gros prix comme Henrique ou Radonjic. C’est un petit format, un profil à la Valbuena, il a une bonne frappe, il peut centrer des deux pieds. Un joueur intéressant qui peut être un bon coup à tenter…» Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

Le chiffre : 8

Adolfo Muñoz a marqué 8 buts et donné 4 passes décisives avec son club en 21 matches cette saison…