Bon plan mercato OM : Sofyan Amrabat, « dur sur l’homme très travailleur »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino et Alexis Vega et Máximo Perrone, on vous propose Sofyan Amrabat.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la possible suspension de Pape Gueye pourrait inciter le staff à chercher un milieu défensif de plus.

FOCUS SUR Sofyan Amrabat Club actuel Fiorentina Poste Milieu défensif Taille 1m85 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 10 M€

Qui est-il ?

Sofyan Amrabat est un milieu de terrain défensif de 26 ans. Ce droitier joue dans le championnat italien et brille souvent avec sa sélection du Maroc.

Sofyan Amrabat a le profil Tudor compatible parce que c’est un gars qui va au duel

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce premier bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM

« Sofyan Amrabat 26 ans, milieu défensif de la Fiorentina, en Italie, formé à l’Ecole hollandaise du Feyenoord Rotterdam après avoir fait ses classes à Utrecht, puis un départ pour la Belgique au club Bruges, avant de poser ses valises en Italie à Hellas Vérone avant donc d’être transféré à la Fiorentina pour près de 20 millions d’euros. Malheureusement, à la Fiorentina, il connaît quelques difficultés à cause d’un entraîneur qui ne comptait pas trop sur lui. Mais cette saison, il semble revenir en odeur de sainteté. Mais le joueur souhaite partir l’été prochain… il est sous contrat jusqu’en 2024 donc il lui restera 1 an de contrat et si le club italien souhaite avoir une indemnité ça sera sûrement sa seul chance étant donné que le joueur ne souhaite pas prolonger. Bref, revenons sur ce qui nous intéresse… c’est un joueur au volume de jeu impressionnant, infatigable et surtout un métronome devant La Défense… il joue au poste que Kamara occupais l’an passé, un joueur dur sur l’homme très travailleur et qui récupère un nombre de ballon impressionnant et surtout qui aide énormément sa défense. Niveau caractère il est très discret et peu loquace, mais c’est un vrai homme de base sur qui compter, sur le terrain il ne fait pas dans la dentelle, il reçoit pas mal de carton jaune c’est son défaut mais paradoxalement peu de rouge… parce que ces fautes sont rarement méchantes mais elles sont souvent des fautes dite « intelligente ». Il a le profil Tudor compatible parce que c’est un gars qui va au duel qui va au pressing tant qu’il est sur le terrain. Évalué à 10M€ il saura compléter une zone de jeu avec un profil différent de ce qu’a l’OM dans son effectif…. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (21/11/2022)