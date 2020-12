Bon plan mercato OM : Un vrai coup à tenter avec l’attaquant colombien Miguel Borja

Voici le dernier bon plan mercato proposé par le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé. Après le gardien Álvaro Montero, le latéral gauche équatorien Diego Palacios, le milieu de terrain Moisés Caicedo, et les milieux offensifs Adolfo Muñoz et Jaminton Campaz, on termine par l’attaquant Miguel Borja !

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

On vous propose un buteur colombien de 27 donc plus confirmé.

A lire : En 2017, Borja était annoncé dans le viseur de l’OM

FOCUS SUR Miguel Borja Club actuel Junior FC (Colombie) Poste Attaquant Taille 1m83 Age 27 ans Valeur Transfermarkt 3.2M€

Borja un vrai neuf, il est grand, il sait garder le ballon, jouer dos au but

« C’est un profil différent car il a 27 ans mais l’attaquant à recruter sur la zone c’est le colombien Miguel Borja. C’est parfait pour cet hiver, il est opérationnel tout de suite. Il a gagné la Libertadores en 2016, il fait doublé en demi-finale aller et retour, il marque en finale. Il termine meilleur buteur en 2018. Cette année il a eu un coup de mou mental, il a un peu boudé mais là il revient bien, il retrouve de la confiance. Il a marqué en quart de finale du championnat, il appartient à Palmeiras, il est prêté jusqu’en décembre 2020. Junior FC n’a pas les moyens de le garder, Palmeiras ne veut pas spécialement le garder non plus. Il y a un vrai coup à tenter, tu peux obtenir un prêt avec une OA pour cet été. C’est un vrai profil de buteur. Un un vrai neuf, il est grand, il sait garder le ballon, jouer dos au but. Un profil qui peut décoller en Ligue 1. Il est international colombien. » Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

Miguel Borja 🇨🇴 élu meilleur joueur de la semaine en #Sudamericana après son excellente performance en 1/8 de finale aller entre @JuniorClubSA et @ulcsadpoficial ! 💪🏻 (2-1) pic.twitter.com/LyIqUdcl10 — 𝙵𝚘𝚘𝚝 𝚎𝚗 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚎 🇨🇴 (@FootEnColombie_) November 30, 2020





Le chiffre : 8

Miguel Borja a marqué 8 buts et donné 3 passes décisives avec son club en 18 matches cette saison…