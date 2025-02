Brassier assume, bonne nouvelle pour les supporters marseillais et un nouveau dirigeant ? Les 3 infos OM de ce jeudi!

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

Brassier revient sur son passage à l’OM

En conférence de presse, Lilian Brassier est revenu sur son départ de l’OM cet hiver. Le défenseur français ne semble pas regretter son passage à Marseille.

Après quelques mois, trois joueurs sur qui l’OM a misé sont partis : Wahi, Brassier et Koné. Le défenseur central s’est exprimé devant les journalistes avec son nouveau maillot du Stade Rennais. L’ancien brestois explique n’avoir aucun regret malgré cet échec.

« Non, je suis quand même content (d’avoir rejoint l’OM cet été). J’avais le choix, mais je pense que Marseille était un bon choix. C’était mon choix d’y aller. Je pense que c’est comme ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une carrière. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, il y a plein d’autres joueurs qui ont eu ce genre d’expérience. Il faut en tirer les bonnes leçons. Compliqué d’avoir la réponse. Il y a eu beaucoup de changements. C’est un club très différent où il y a beaucoup d’attentes, qui doivent être rapides. On est vite jugés, souvent, tous les week-ends pratiquement. Je pense que c’est allé un peu vite sur ce sujet là », a expliqué Lilian Brassier en conférence de presse.

2.5M€ pour convaincre Brest !

Selon l’Equipe, le Stade Rennais a recruté Lilian Brassier pour un montant de 12 + 2,5 millions d’euros, en négociant directement auprès de Brest cet hiver. Le défenseur central, âgé de 25 ans, était prêté par Brest à l’OM durant l’été dernier avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros. Toutefois, les dirigeants de Brest ne souhaitaient pas que cette somme soit réglée avant juin 2025, dans le but de l’inclure dans un exercice comptable bénéficiaire, notamment grâce à leur participation en Ligue des champions. Le paiement anticipé aurait en effet entraîné un supplément d’impôt sur les sociétés, ce que les Finistériens souhaitaient éviter.

800 supporters marseillais à Auxerre

Ce samedi l’Olympique de Marseille affrontera l’AJ Auxerre en Ligue 1. Pour Roberto De Zerbi et son équipe, il y a aura du soutien !

La Provence nous informe ce jeudi que l’Olympique de Marseille a pu obtenir l’accès au stade à ses supporters pour le déplacement. Le quotidien régional affirme qu’ils seront près de 800 supporters marseillais dans un parcage pour cette rencontre, escortés par la police.

OM : Le communiqué de l’AJ Auxerre sur Stinat vs Benatia…

Ces derniers jours, l’OM s’est étonné de la nomination de Jérémy Stinat pour la rencontre face à l’AJ Auxerre. Pour rappel, l’arbitre avait créé la polémique en expulsant Medhi Benatia face au LOSC et entraînant sa suspension. Les Auxerrois craignent que cette polémique mette en péril la rencontre et a publié un communiqué ce mercrdi.

Communiqué de l’AJA

L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille concernant la désignation de M. Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre entre les deux clubs ce samedi 22 février au stade Abbé Deschamps.

Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise.

OM : L’incompréhension de Medhi Benatia

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, avait été injustement suspendu par Jeremy Stinat pour des propos et une gestuelle que l’arbitre a considéré comme « menaçants ». L’ancien défenseur a été surpris de voir que l’arbitre pour la prochaine rencontre de l’OM face à l’AJA ne serait autre que Jeremy Stinat. Sur les réseaux sociaux, il a répondu à un post relayant cette information.

Un nouveau dirigeant italien à l’OM ?

D’après les informations du journaliste italien Pasquale Guarro, l’Olympique de Marseille devrait recruter l’ancien dirigeant de l’Inter Milan, Alessandro Antonello.

L’OM se renforce à tous les niveaux du club, notamment à la direction. L’arrivée de Benatia a fait beaucoup de bien en interne et a permis au club de prendre une direction sportive plus claire et cadrée. Selon les informations du journaliste italien Pasquale Guarro, l’OM songerait à faire venir Alessandro Antonello, ancien de l’Inter Milan. Il aurait été invité au Vélodrome pour le match de samedi dernier face à l’ASSE.

Gautreau s’enflamme sur Benatia !

Ce mardi soir, dans l’émission l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a salué l’importance de Mehdi Benatia dans l’organigramme de l’OM. Selon le journaliste, l’ancien défenseur central joue un rôle clé dans la gestion du club, notamment en matière de communication et de recrutement.

« La meilleure chose qu’ait pu faire l’OM, c’est faire venir Benatia. En termes de com, c’est un exemple. C’est aussi lui qui arrive à faire venir des joueurs de par son carnet d’adresses et un discours qui donne envie », a déclaré Florent Gautreau, mettant en avant la capacité de l’ex-international marocain à attirer des renforts grâce à son réseau et son discours convaincant.

Benatia une référence en terme de communication !

En plus de son influence sur le marché des transferts, Mehdi Benatia assure un rôle de porte-parole pour l’Olympique de Marseille, déchargeant ainsi Pablo Longoria d’une partie de la pression médiatique. « Il communique beaucoup au nom de l’OM et cela décharge Pablo Longoria. Il prend les charges positives et négatives sur lui par rapport à l’entraîneur et à l’effectif », a poursuivi Gautreau, insistant sur l’importance de sa présence dans l’écosystème marseillais.

D’après le consultant de RMC, Mehdi Benatia est même l’un des meilleurs exemples en matière de communication en France : « En termes de communication, c’est même un des meilleurs exemples en France ». Un compliment fort qui témoigne du rôle stratégique joué par l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich dans le projet marseillais.

Grâce à son expérience, son charisme et son réseau, Mehdi Benatia semble être une véritable plus-value pour l’OM, aussi bien dans le management que dans le relationnel avec les joueurs et les médias.