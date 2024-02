Brest – OM: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Brest ce dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre d’Europa League dans cet article.

Après six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l‘OM espère renouer avec la victoire ce dimanche face à Brest à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué son adversaire: « On traverse un moment difficile. Les résultats ne sont pas bons. Mon travail n’est jamais tranquille, c’est souvent l’entraîneur qui est mis en cause dans ce genre de situation. Brest est un adversaire très difficile. C’est une équipe verticale, ce sera un match compliqué. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Brest – OM ?

L’OM affronte Brest ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir Brest – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement RMC Sport. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Video.

Vers un 4-3-3 sans Lopez avec le retour d’Mbemba et Onana titulaire ?

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Ounahi Onana Harit

Sarr Aubameyang Moumbagna

Interrogé en conférence de presse ce samedi avant le déplacement de l’OM à Brest, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans toutefois vouloir « surjouer ». « Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important », a-t-il ajouté.

