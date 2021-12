Cardoze toujours remonté, qui est Sergio Gomez ? Et Marseille aussi sanctionné par la LFP… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Cardoze critique les décisions de la commission de discipline, un spécialiste du football belge nous parle de Sergio Gomez et l’OM aussi sanctionné par la LFP…

Cette décision ne nous va pas — Cardoze

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, n’a pas caché son agacement. Il s’est exprimé sur la Provence.

« Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs. À Nice, on a frappé un de nos joueurs ; le club a été sanctionné d’un point ferme. À Lyon, un de nos joueurs a de nouveau été frappé, et Lyon s’en tire avec un point ferme. Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l’ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme ; mais ça donne aussi la possibilité de rejouer un match. C’est une décision qui me paraît extrêmement dangereuse, risquée. Elle signifie que si on envoie 20 bouteilles sur la tête des Marseillais, on aura la possibilité de rejouer les 20 matches. C’est sans risque pour le club recevant, mais extrêmement pénalisant et humiliant pour le club victime. Si on reçoit 20 bouteilles dans l’année, on devra rejouer 20 matches ? C’est inéquitable. On a déjà rejoué Nice, on nous demande de rejouer Lyon, qui plus est en nous demandant de retourner à Lyon, une humiliation supplémentaire. Cette décision ne nous va pas. Depuis ce week-end, la rumeur courait qu’on n’aurait pas match gagné sur tapis vert. On ignorait totalement jusqu’à mardi midi qu’on ne nous convoquerait pas. On l’a vécu comme une humiliation suprême, comme un déni de justice ». Jacques Cardoze – source : La Provence (08/12/2021)

Cardoze est aussi revenu sur RMC sur son allocution devant la commission avant la décision. Il a répété les mêmes choses sur l’Equipe.

On voulait match gagné pour l’OM — Cardoze

« C’était le cri du cœur, de la sincérité. Ce n’était pas calculé. Il me semble que l’équité n’a pas été respectée. Les enjeux n’ont rien à voir avec l’exclusion d’un joueur. Monsieur Deneux prend en exemple OM – PSG, mais le sort du match n’était pas engagé. Metz – Lyon se rapproche plus de ce que l’on parle ce soir. Le gardien, Lopes avait été blessé par un pétard, Lyon s’était déplacé et le joueur avait pu être entendu. Je ne comprend pas pourquoi la voix de l’OM n’a pas été entendue. Le fait d’être écouté permet de pouvoir contredire les autres et faire douter ceux qui décident. Loin de moi l’idée que je peux influencer une commission de discipline. Ils ont passé du temps a étudier les faits. (…) Oui on voulait match gagné pour l’OM, on voulait un changement de jugement par rapport à Nice – OM. Un point ferme et un match à rejouer, à chaque fois qu’un joueur sera touché ça sera ça ? Pour moi ce n’est pas suffisant. Pablo Longoria suggère une grille de sanction définit à l’avance… »Jacques Cardoze – source : RMC (08/12/2021)

📢 « Je ne comprends toujours pas pourquoi ce soir la voix de l’OM n’est pas entendue. » Jacques Cardoze revient en direct dans l’After sur son coup de gueule envers la commission de discipline de la LFP et réagit aux sanctions contre l’OL pour les incidents de l’Olympico. pic.twitter.com/o7ZU1rOIwp — After Foot RMC (@AfterRMC) December 8, 2021

Sergio Gomez ? très intelligent, appliqué, mais pas le plus rapide…

Alors que Jorge Sampaoli joue sans latéral gauche, Jordan Amavi peut en témoigner, l’OM serait très intéressé par Sergio Gomez. Ce jeune latéral gauche de 21 ans est une des révélations du championnat belge avec Anderlecht. Ce dernier a été transféré l’été dernier en provenance de Dortmund et dispose d’un contrat avec le club belge jusqu’en 2025. Florian Holsbeek, journaliste belge indépendant qui officie pour le site walfoot.be, nous décrit le profil du joueur et son arrivée à Anderlecht.

« Ce que l’on pense de Sergio Gomez en Belgique, c’est que c’est un joueur très appliqué. Il est très intelligent, il a une énorme capacité à prendre la bonne décision dans les zones de finition. On sent quand même qu’il a été formé à la Masia, même s’il n’y a fait que 3 saisons après avoir fait ses classes à l’Espanyol. Il a ensuite rejoint Dortmund car c’était un peu bouché pour lui, tout simplement car ses qualités physiques n’entraient pas dans le moule du FC Barcelone. Pour jouer au poste d’ailier, il ne sait pas dribbler rapidement, il n’est pas assez rapide. Comme latéral, il ne va pas non plus assez vite pour le Barça, mais c’est bon pour Anderlecht où il joue en 5. Il n’a pas la vitesse d’un Jordi Alba ou d’un Firpo avec qui il était en concurrence à l’époque. C’est ce qui l’a desservi. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)

Il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour le libérer

« Ce que l’on pense de lui ici, c’est que c’est une excellente patte gauche. Il sait centrer, il sait varier ses centres. Il lève la tête, c’est un footballeur très intelligent. Maintenant, le Sporting d’Anderlecht a quand même mis 2,5M€ pour le récupérer en provenance de Dortmund. Officiellement il n’est pas à vendre mais comme tous les joueurs du championnat belge il est « achetable ». En terme de montant de transfert, à mon avis il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour le libérer. C’est plus ou moins le prix des latéraux qui quittent la Belgique, le transfert d’Hugo Siquet qui a quitté le Standard pour Fribourg est estimé à 5M€ qui peut aller jusqu’à 7 avec les options. Il s’est très vite adapté dans un système de jeu qu’il ne connaissait pas, Anderlecht joue en 4-2-2-2 avec deux milieu défensif et deux joueurs sur les côtés en pieds inversés et donc qui rentre ce qui laisse la possibilité d’aller centrer. Il joue très haut, et il a été embêté sur certaines rencontres si son adversaire direct a de la vitesse et peut le prendre dans son dos. Mais sur 8 rencontres sur 10 c’est un excellent joueur, il pourrait peser un peu plus sur le jeu. C’est le meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives et 5 buts. C’est un joueur appliqué qui sait respecter les consignes, il peut jouer seul sur son côté dans une défense à 5 ou à 4. Par contre il ne va jamais dans l’axe, il reste toujours collé à la ligne, c’est là qu’il est le plus fort. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)

Les bonnes prestations de Sergio Gomez remarquées: des gros calibres de Ligue 1 intéressés! https://t.co/s3QJ9uYlv3 pic.twitter.com/gOL9S10UU1 — DH les Sports + (@ladh) December 7, 2021

Une amende pour l’OM

Hier soir, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant incidents survenus le 21 novembre dernier à Lyon où Dimitri Payet a reçu une bouteille d’eau pleine sur la tête, Les Lyonnais ont ainsi écopé de deux matchs à huis-clos (dont un a déjà été purgé) et d’un point de suspension. La rencontre entre l’OM et Lyon sera à rejouer et à huis clos à Lyon…

D’autre part, la commission de discipline a également jugé l’affaire des propos racistes tenus à l’encontre de l’attaquant sud-coréen Hyun-Jun Suk lors d’OM-Troyes (1-0) le 28 novembre dernier, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille a ainsi écopé d’un amende de 10 000 euros pour « propos discriminatoires ». A noter qu’une procédure interne est actuellement en cours au sein du club olympien sur ce sujet.

Cardoze n’a pas apprécié l’attitude de la LFP

« Aucun dirigeant de l’OM n’a été invité à s’exprimer devant cette commission, nous n’avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline est aujourd’hui illégitime, qu’il s’agit d’une parodie de justice. Les faits dont on parle sont extrêmement graves, jamais un match n’avait été arrêté à la 4e minute de jeu. Et voilà que l’une des deux parties n’est même pas invitée à pouvoir s’exprimer et apporter la contradiction. Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime, qui donne plus de poids à la parole du responsable qu’à celle de la victime ? Ce qui nous inquiète et nous motive, c’est que dans le rapport de synthèse, qui est arrivé en possession des Lyonnais vendredi dernier, et seulement hier après-midi (mardi) pour les Marseillais, on a fait disparaître beaucoup de choses curieusement. Par exemple, l’état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes dans un rapport de 12 pages. Les Lyonnais ont cherché à minimiser les événements. On a le sentiment, à la lecture de ce rapport, qu’on a presque oublié qu’il y avait eu des errements et un problème de sécurité du côté des Lyonnais. On a minimisé l’état de santé de Dimitri Payet. Tout cela est une honte pour le football français ! Nous ne reconnaissons pas cette commission de discipline. Est-ce que vous savez que le président Longoria était aujourd’hui dans un hôtel à Paris en attendant qu’éventuellement la commission de discipline veuille bien le convoquer ? (…) J’ai été avec lui il y a encore quelques minutes dans l’espoir que la parole de Marseille soit entendue. Voilà avec quel mépris cette commission a décidé de traiter le président du club le plus populaire de France. (…) Nous nous réservons le droit de ne pas reconnaître la décision qui sera rendue ce soir et de poursuivre, par quelque moyen que ce soit, et devant les tribunaux, la décision qui sera rendue. Il ne peut y avoir une justice pour Jean-Michel Aulas et une justice pour l’OM » Jacques Cardoze – Source : RMC (08/12/21)