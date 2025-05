Ce consultant de l’Equipe emballé par le mariage OM / Rabiot !

En très grande forme depuis son arrivé à l’OM, Adrien Rabiot semble presque métamorphosé cette saison. Des performances qui ne laissent pas indifférent Ludovic Obraniak, consultant pour la chaîne l’Equipe.

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot s’est très vite adapté au système de jeu de De Zerbi cette saison, en faisant un de ses éléments incontournables. Lui qui avait connu des saisons un peu plus compliquées ces dernières années, semble renaitre à l’OM. Et cela ne passe pas inaperçu auprès des supporters, mais aussi des spécialistes. De quoi s’attirer les louanges de Ludovic Obraniak, consultant pour la chaîne l’Equipe.

« Marseille a déclenché un amour »

« Je trouve que Marseille l’a changé aussi, s’est exprimé Ludovic Obraniak. Il dégage un certain calme mais maintenant il y a un feu qui s’est déclenché en lui. Marseille a déclenché un amour, une reconnaissance qu’il n’avait peut-être pas avant, et qu’il attendait. Les supporters marseillais lui ont donné cela. Et ça l’a amené encore à un niveau au-dessus. »

Une présence l’année prochaine conditionnée par la Ligue des Champions

A lire aussi : Di Meco salut la performance de l’OM et la prestation “énorme” d’un joueur (sur le “match de la peur”)

Alors que sa présence ou non dans l’effectif de l’année prochaine n’est pas encore certaine à 100%, il faudra se qualifier en Ligue des Champions pour avoir de très grandes chances de voir le Duc rester. Mais même s’il devait partir, l’alchimie aura parfaitement pris pour Obraniak. « Est-ce qu’il va être encore présent l’année prochaine, c’est autre chose. Mais je trouve que c’est un mariage fantastique et que cela a parfaitement matché. »