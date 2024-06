C’est compliqué pour Ndiaye? Confirmation pour Clauss, des dates importantes pour Longoria et Benatia… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : C’est compliqué pour Ndiaye? Confirmation pour Clauss, des dates importantes pour Longoria et Benatia…

Mercato OM : Les dates importantes pour Longoria et Benatia !

On a enfin les dates exactes du début et fin du mercato d’été et d’hiver pour cette saison ! Dans quelques jours, les recrues pourront donc arriver !

L’Olympique de Marseille et les autres clubs de Ligue 1 sont fixés ! Le mercato d’été débutera le 10 juin prochain et se terminera le 30 août 2024. Les recrues pourront donc être officialisées dans quelques jours si des accords sont trouvés. Pour l’hiver, il débutera le mercredi 1er janvier 2025 et s’achèvera le lundi 3 février 2025 à 23h annonce la LFP.

Pour l’OM, il faudra certainement attendre l’officialisation du nouvel entraîneur avant de songer aux recrutements de joueurs. Pour le moment, Segio Conceiçao semble être la piste la plus avancée. Il a annoncé son départ du FC Porto.

On connaît les dates du mercato pour la saison 2024/25 📌🗓️https://t.co/9i7oNOjwr1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 5, 2024

Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir

Fabrizio Romano a fait le point concernant le dossier Sérgio Conceição à l’OM. « L’Olympique de Marseille travaille avec confiance sur la nomination de Sérgio Conceição mais il reste encore des détails à clarifier. Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir. »

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille, working on Sérgio Conceição appointment with confidence but there are still details to clarify. Talks taking place, OM trying their best to make it happen with negotiations to continue. Crucial hours and days ahead. ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/Y2xvfucfVJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024

Le communiqué du FC Porto :

Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD informe, aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril, suite à la nouvelle. publié ce soir dans les médias concernant le contrat de l’entraîneur Sérgio Conceição :

– L’entraîneur a un contrat avec cette entreprise qui expire le 30 juin 2024, qui sera pleinement rempli par les deux parties ;

– concernant l’accord de prolongation du contrat de travail pour quatre années supplémentaires, communiqué le 25 avril 2024 et qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2024, l’entraîneur a annoncé aujourd’hui publiquement qu’il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, par en vertu de la faculté qui lui est accordée conformément aux clauses respectives. La relation de travail entre les parties prendra fin, à ce titre, le 30 juin 2024.

Cette rupture n’implique le versement d’aucune somme par le FC Porto – Futebol, SAD (en plus, bien entendu, des salaires et primes liés au contrat toujours en vigueur).

Mercato OM : Des nouvelles concernant l’avenir de Clauss?

Aux dernières nouvelles l’avenir de Jonathan Clauss se compte en semaine à l’Olympique de Marseille. Pour La Provence, il n’est pas impossible de le voir rester.

Que fera Jonathan Clauss cet été? Si dimanche, Téléfoot affirmait que le joueur comptait quitter le club et que l’OM n’était pas contre un départ, La Provence est plus contrasté. Des clubs se sont positionnés, même en France comme l’explique le quotidien local.

Seulement, il n’est pas impossible qu’il reste encore une saison avant de partir libre à la fin de son contrat en juin 2025. Après l’hiver qu’il a vécu et les tensions avec des membres de la direction, le départ du latéral droit sera à coup sûr l’un des gros dossier du mercato d’été. A voir si le nouveau coach fera pencher la balance d’un côté comme de l’autre !

Des clubs en Italie veulent Clauss?

Le mercato d’été va démarrer dans quelques semaines et l’avenir de Jonathan Clauss est de nouveau remis en question. L’international français qui est avec les Bleus pour l’Euro 2024 devrait bel et bien quitter le club lors du mercato d’été. Comme l’explique ce dimanche l’émission Téléfoot, l’Olympique de Marseille est ouvert aux offres pour le latéral droit. Le joueur n’est pas contre un départ aussi. Téléfoot explique que le Napoli a montré un intérêt. « D’autres clubs de Serie A sont sur le coup. Des écuries françaises et anglaises sont intéressées également, la situation ne devrait pas se décanter avant la fin de l’Euro », explique l’émission de TF1 dans un post sur X.

🚨 Info Téléfoot : Selon nos informations, la tendance est à un départ de Jonathan Clauss. A un an de sa fin de contrat, l’OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure. En Italie, Naples a montré son intérêt mais d’autres clubs de… pic.twitter.com/nsCqltMrgF — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 2, 2024

Mercato OM : Ça se complique pour Ndiaye?

Ces derniers jours, on évoquait dans les médias une offre de 20 millions d’euros pour Iliman Ndiaye en provenance de Crystal Palace. Il semblerait que le club anglais aille vers une autre piste !

L’avenir d’Iliman Ndiaye a été remis en question ces derniers jours. L’attaquant sénégalais aurait fait l’objet d’une offre de Crystal Palace pour cet été. Seulement, l’ancien joueur de Sheffield n’est pas la seule piste du club de Premier League. Comme l’explique Fabrizio Romano, la deuxième recrue des Eagles devrait être Daichi Kamada.

L’international japonais arriverait libre après son départ de la Lazio. L’un des chouchous d’Igor Tudor dans le club italien évolue à un poste similaire à celui de Ndiaye et pourrait donc fermer la porte au jeune joueur de l’Olympique de Marseille… Un dossier qu’il va falloir suivre de près cet été !

🔵🔴🦅 Medical tests completed and deal set to be signed for Chadi Riad as new Crystal Palace player. He will be the first signing as revealed two weeks ago, then next one will be Daichi Kamada on two year deal as free agent. pic.twitter.com/jA9DHBcVTW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, alors joue ton football, amuse toi

Aubameyang sur Iliman Ndiaye : 🗣️ « Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse toi. » (@lequipe) pic.twitter.com/Dv01bro1If — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 1, 2024

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »