C’est confirmé pour Laporte, une piste à 26M€, et fin de cette polémique contre le LOSC ? Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Il faudra sortir 26M€ pour ce meneur de jeu !

Le milieu de terrain marocain Bilal El Khannouss pourrait quitter l’Angleterre cet été. Recruté par Leicester City en août 2024 pour 22,5 millions d’euros en provenance du KRC Genk, le joueur de 20 ans a disputé 30 matches de Premier League cette saison. Malgré son temps de jeu régulier, Leicester n’a pas évité la relégation et évoluera en Championship la saison prochaine.

Selon le journaliste Hakim Zhouri du média Lions de l’Atlas, Leicester a déjà fixé ses exigences financières pour un éventuel transfert de son meneur de jeu. « Leicester fixe le prix d’El Khannous. Les clubs intéressés à savoir Newcastle, Aston Villa, et surtout Arsenal en Angleterre mais aussi le Napoli et l’OM vont devoir débourser 26M€ pour s’attacher ses services. C’est en tout cas la somme demandée par le club relégué en Championship. »

— Hakim (@Z_hakos) May 5, 2025

26 millions d’euros pour Bilal El Khannouss

La somme demandée, 26 millions d’euros, représente une légère plus-value pour Leicester, malgré la relégation. Le joueur reste sous contrat avec les Foxes, mais le contexte sportif du club et les sollicitations d’équipes européennes pourraient accélérer son départ.

L’Olympique de Marseille, qui prépare déjà son mercato estival, serait intéressé par le profil d’El Khannouss, international marocain depuis 2022. Le club phocéen, en quête de créativité au milieu de terrain, doit toutefois faire face à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League comme Newcastle, Aston Villa ou encore Arsenal, ainsi que du Napoli en Serie A.

Avec son profil technique et sa polyvalence, El Khannouss est perçu comme un joueur à fort potentiel. Reste à savoir si l’OM sera en mesure de s’aligner sur les exigences financières de Leicester, ou si le jeune milieu poursuivra sa carrière dans un championnat majeur d’Europe.

OM : Fin de la polémique sur le but du LOSC ?

Le but inscrit par le LOSC contre l’OM lors de la dernière journée de Ligue 1 continue de faire parler. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont contesté la validité de l’action, pointant une possible infraction sur le placement du buteur lillois Matias Fernandez-Pardo, auteur du seul but du match. Mais selon Bruno Derrien, ancien arbitre international, l’action était conforme au règlement.

L’action litigieuse concerne une erreur de relance de Geronimo Rulli, pourtant performant depuis plusieurs semaines. Sur un six mètres joué par Geoffrey Kondogbia, le ballon a été intercepté puis Fernandez-Pardo a ensuite marqué. Or, des images montrent que l’attaquant lillois avait un pied dans la surface au moment où le ballon a été mis en jeu.

Cette séquence a déclenché de nombreuses réactions sur les plateformes sociales, où beaucoup estimaient que le but aurait dû être annulé. Certains rappelaient qu’aucun joueur adverse ne doit se trouver dans la surface au moment de l’exécution d’un coup de pied de but.

L’interprétation de la loi 16 par un ancien arbitre

Interrogé par La Provence, Bruno Derrien a clarifié la situation en se référant à la loi 16 du règlement du football : « Il s’agit de la loi 16, sur le coup de pied de but […] si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup de pied de but est exécuté ou entrant dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu touche ou dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu, le coup de pied de but doit être retiré. En revanche, si au moment de l’exécution du coup de pied de but, des adversaires se trouvent encore à l’intérieur de la surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre. »

Autrement dit, la validité de l’action dépend de l’intention du joueur. Si celui-ci n’intervient pas activement avant que le ballon ne soit en jeu, l’arbitre peut laisser jouer.

Bruno Derrien précise : « En l’occurrence, il est très loin, il ne va pas disputer le ballon à proprement parler. Évidemment, aujourd’hui, tout se joue à quelques centimètres. Mais dans l’interprétation que je me fais de la règle, il n’y a pas d’erreur manifeste. »

Le but de Fernandez-Pardo est donc jugé conforme par l’ancien arbitre, malgré les contestations. Le débat sur les réseaux illustre toutefois à quel point les décisions arbitrales continuent d’alimenter les discussions après chaque journée de Ligue 1.

Une arrivée de Laporte conditionnée à la qualification en Ligue des champions

L’Olympique de Marseille est tout proche de s’offrir un renfort de poids pour la saison prochaine. Selon les informations de La Provence, le club phocéen a activé une piste de longue date : Aymeric Laporte, défenseur international espagnol de 30 ans, actuellement sous contrat avec Al-Nassr en Arabie Saoudite.

L’OM, qui joue actuellement une place directe en Ligue des champions, prépare déjà son effectif en vue de la saison prochaine. Les dirigeants olympiens ont identifié la nécessité de renforcer la ligne défensive. En cas de qualification pour la phase de groupes de la C1, la direction pourrait passer à l’action pour attirer Aymeric Laporte.

Le joueur formé à l’Athletic Bilbao, passé par Manchester City, aurait des “chances de rejoindre les rangs olympiens” à l’intersaison. Le club marseillais avait déjà tenté de l’attirer en janvier dernier. Le lien est resté actif, même si plusieurs obstacles demeurent, notamment la libération de son contrat, valable jusqu’en 2026. Selon certaines indiscrétions, une résiliation serait envisageable pour permettre un retour en Ligue 1. “Sur les hauteurs de La Commanderie, l’on préfère rester très prudent sur ce dossier”, indiquent des sources proches du club au quotidien local, rappelant que le joueur reste une des nombreuses options envisagées en défense.

— La Provence OM (@OMLaProvence) May 6, 2025

Un palmarès solide et une expérience européenne

Aymeric Laporte, qui évolue depuis 2023 aux côtés de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, a disputé 69 rencontres, inscrit 9 buts et remporté un championnat avec Al-Nassr. Avant cela, il a quitté l’Europe après avoir soulevé la Ligue des champions avec Manchester City et cumulé cinq titres de champion d’Angleterre.

Il a aussi brillé sur la scène internationale. Représentant de la Roja après avoir longtemps espéré une place en équipe de France, Laporte a remporté le championnat d’Europe des nations 2024 avec l’Espagne. Récemment touché à la cuisse, il a depuis repris la compétition sans souci majeur.

Le dossier reste dépendant des résultats à venir du club dirigé par Roberto De Zerbi, mais l’OM tient peut-être là l’un de ses gros coups de l’été.