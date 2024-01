C’est confirmé pour Mughe, Ounahi retrouve le sourire, Meïté aura sa chance? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : C’est confirmé pour Mughe, Ounahi retrouve le sourire, Meïté aura sa chance?

OM : Ounahi « retrouve le sourire », il s’explique sur sa période difficile

Décevant en ce début de saison, Azzedine Ounahi a été interrogé par RMC Sport. Le milieu de terrain s’explique sur cette période difficile qu’il a vécu.

En ce début de saison, Azzedine Ounahi a vécu des moments compliqués dans sa vie personnelle mais aussi sur le terrain. L’international marocain s’apprête à jouer la CAN avec son pays et s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport. Le milieu de terrain est conscient de sa baisse de niveau et reprend peu à peu confiance.

Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%

« La série de matchs disputés avant la trêve avec l’OM nous sert-elle de semi-préparation pour la Coupe d’Afrique des nations? Oui, c’est pour regagner encore de la confiance, car quand tu passes par des moments très difficiles dans la vie… On est des joueurs mais avant tout des humains, ça joue dans la tête, je perdais un peu confiance. Maintenant, je retrouve un peu le sourire et je progresse. Je travaille dur en dehors du terrain. J’ai aussi pris un préparateur physique qui me fait travailler après les séances. La série de matchs joués avec l’OM va me servir pour la CAN et me permettre d’être vraiment prêt à 100%. Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde », a expliqué Ounahi au micro de RMC. Espérons qu’il revienne à son meilleur niveau car l’OM en aura besoin à son retour.

OM : La CAN pourrait profiter à un autre joueur en plus de Mughe !

François Régis Mughe semble avoir refusé sa sélection avec le Cameroun pour avoir du temps de jeu à l’OM. La CAN pourrait profiter à un autre joueur !

L’Olympique de Marseille va voir partir plusieurs de ses éléments à la CAN, notamment Chancel Mbemba qui joue avec la République Démocratique du Congo. Le défenseur central laissera donc son poste vacant, ce qui pourrait profiter à un jeune joueur qui n’a eu que très peu de temps de jeu depuis le début de la saison : Bamo Meïté.

Ce mardi, La Provence a fait un focus sur l’ancien joueur du FC Lorient qui devrait avoir un nouveau rôle durant cette compétition aux côtés de Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. A voir si Gennaro Gattuso conservera ce système de jeu avec une défense à 3 centraux ou s’il ne serait pas plus sage de repasser à 2 centraux afin de se garder un joker en cas de blessures ou suspension.

Meïté, la dernière recrue de l’été

En conférence de presse de présentation, Pablo Longoria avait expliqué. « C’est la dernière recrue du marché, dans les derniers moments, c’est un joueur que l’on a beaucoup analysé dans la phase finale de la saison dernière, après son match contre nous notamment. C’est un défenseur central très fort dans les duels, on a été impressionné par sa capacité défensive, son dynamisme quand il doit défendre dans la surface. Il a aussi une sortie de ballon très correcte. Son niveau de concentration dans une défense à quatre est très forte, et il a un gros potentiel »

Un défenseur central très fort dans les duels dixit Longoria

Le temps est écoulé : 𝗕𝗮𝗺𝗼 𝗠𝗲𝗶̈𝘁𝗲́ 🇨🇮 débarque du FC Lorient et complète l'équipage de l'#OdysséeMassalia.

