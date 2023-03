C’est fait pour Radonjic, Tavares vers la sortie, quel avenir pour Kaboré ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Nemanja Radonjic quitte officiellement l’OM, Nuno Tavares pas conservé par Longoria et Kaboré vers un nouveau prêt ?

Mercato OM : C’est fait pour Nemanja Radonjić ? (le montant de la transaction dévoilé…)

Actuellement prêté au Torino, Nemanja Radonjic va vraisemblablement poursuivre sa carrière en Italie. L’option d’achat inclus dans le prêt de l’ailier serbe a été levée par les dirigeants turinois.

Après avoir joué trois saisons sous le maillot olympien, l’ailier de 27 ans va définitivement quitter l’Olympique de Marseille. Prêté une première fois au Hertha Berlin en 2021, puis au Benfica Lisbonne et enfin au Torino lors du mercato estival 2022 le serbe devrait rester en Italie. En effet, selon les informations de Tuttosport, l’option d’achat quasi automatique fixé dans le prêt du joueur a été levée. Il devrait donc s’engager pour une durée de trois saisons avec le club italien.

L’Olympique de Marseille devrait récupérer deux millions d’euros dans l’opération. Sous le maillot marseillais, Radonjic a disputé 63 rencontres et inscrit 8 buts.

Mercato OM : Les dirigeants ont tranché pour Nuno Tavares !

Interrogé sur les antennes de BFM Marseille sur la situation de Nuno Tavares, Florent Germain a révélé que les dirigeants marseillais n’auraient pas l’intention de conserver le portugais.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares traverse une période compliqué. En difficulté lors du dernier match à Reims, le défenseur portugais est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Actuellement prété sans option d’achat par Arsenal, le joueur de 21 ans ne devrait sans doute pas continuer la saison prochaine à Marseille. En effet, selon les information de Florent Germain, les dirigeants olympiens n’auraint pas l’intention de conserver Tavares à l’issue de la saison.

Les dirigeants se disent qu’il est trop irrégulier

« Nuno Tavares, c’est un cas frustrant parce que l’on voit qu’il a du potentiel. Pour les dirigeants, dans la balance pour et contre, au début de la saison, Tavares était vu comme un bon coup. Mais depuis quelque temps, avec les retours que j’ai, ils se disent qu’il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire. C’est en ça que c’est frustrant. On sent un potentiel énorme chez ce joueur et on sait que c’est un poste où il est difficile de recruter quelqu’un qui t’apporte autant offensivement. Mais il y a tellement de lacunes et c’est un joueur qui n’est pas fiable. » Florent Germain – BFM Provence (20/03/2023)

On a l’impression que Tavares s’en fout

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)

Mercato OM : Issa Kaboré, la question d’un deuxième prêt ?

Prêté par Manchester City depuis cet été, Issa Kaboré peine à s’imposer après un prêt plutôt réussi à Troyes. La question de le garder se pose, bien que lever l’option d’achat ne semble pas d’actualité. Pour Patrick Bosso et Jean-Charles de Bono, le garder sous forme d’un deuxième prêt pourrait être une bonne idée.

Issa Kaboré est arrivé en prêt de Manchester City pendant le mercato estival. L’arrière droit de 21 ans peine à s’imposer à l’OM, dû à une rude concurrence à son poste, où Jonathan Clauss est devenu titulaire indiscutable. Il doit donc se contenter d’un faible temps de jeu et a du mal à saisir sa chance lorsqu’il rentre sur le terrain. Ses prestations décevantes passent mal du côté de Marseille. Les dirigeants ne devraient donc pas lever son option d’achat, estimée à 20 millions d’euros.

Trop cher pour le niveau montré depuis le début de saison, l’OM pourrait le conserver seulement sous forme d’un deuxième prêt, même si le montant du transfert vient à baisser. Les dirigeants olympiens doutent de cette option au vu du faible temps de jeu qu’il dispose, avec 21 apparitions dont 14 en tant que remplaçant, toutes compétitions confondues.

Kaboré, un jeune qui ne s’est pas imposé

« Si c’est un prêt, pourquoi pas, il a très peu jouer mais est-ce qu’on lui donne la possibilité de s’exprimer ? Si t’es jeune et que tu es bon, tu joues. Aujourd’hui, dans le football moderne, tu n’as plus d’âge pour jouer, tu peux avoir 38 ans ou 16 et jouer. Lui, il a 21 ou 22 ans, pourquoi il n’est pas titulaire alors qu’il y a des grandes difficultés dans les couloirs marseillais ? Après, son transfert est à 20 millions, poser autant pour Kaboré, pour moi c’est cher pour un jeune qui joue très peu et qui ne s’est pas imposé. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/03/23)

« Il a un style un peu foufou, il centre tu ne sais pas s’il va arriver ou non. Il est jeune, il faut peut-être le border. Je vois un peu la même fougue que Tavares de l’autre côté, c’est des joueurs fougueux. Je veux pas parler de son prix, mais je me dis que c’est un joueur qui cavale, qui mouille le maillot, qui a l’esprit mais qui est brouillon. » Patrick Bosso – Source : Football Club de Marseille (20/03/23)

